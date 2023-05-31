阿諾舒華辛力加籲停用「氣候變化」 稱改用「污染」先有人關注

荷里活巨星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）周日（28日）出席節目，期間向記者表示，認為溝通問題降低氣候變化問題的影響力，使關注度陷入停滯不前的主因。他呼籲日後使用「污染」代替「氣候變化」 。

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現年75歲的阿諾舒華辛力加指，因為民眾根本不關心全球氣候變化，繼續高談闊論根本不會取得任何進展。他解釋，需要採用不同的方式交流，應該用「污染」，是污染導致氣候變化，並促使人類死亡。

阿諾舒華辛力加近日積極為氣候變化發聲，他接受採訪指，自己肩負減少全球溫室氣體排放的使命。他希望擁有健康的身體和地球，都是他為之奮鬥的目標，阿諾舒華辛力加更形容，奮鬥過程於他而言猶如「十字軍東征」。

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二氧化碳在內等溫室氣體增加被指是導致氣候變化的原因，燃燒煤和石油等化石燃料時會釋出二氧化碳。國際能源署（IEA）在3月表示，全球能源產生的排放量正在上升，2022年增加了1%。

近年全球對生產清潔能源的投資，已經超越對化石燃料的投資。到2023年預計清潔能源投資有約1.7萬億美元（約13萬億港元），投資對象包括可再生能源、電動車及電網等。IEA發表報告指，數目較投資於天然氣、煤炭和石油的約1萬億（約7.8萬億）港元多。

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責任編輯：李俊儀