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迪士尼鬍鬚男員工著裙化妝 惹網民狠批（有片）

環球社會熱點 13:00 2023/05/31

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美國迪士尼樂園被批評，安排一名留鬍鬚男員工穿起裙子及化妝接等顧客。事件引起大批網民熱烈討論，有保守派人士直斥「幻想幻滅」。

83歲阿爾柏仙奴第4度做爸爸 29歲女友有喜 【下一頁】

社交平台TikTok流傳的影片中，加州迪士尼樂商品門外，一名身穿長裙的有化妝鬍鬚男員工正在歡迎入內的客人。影片隨即瘋傳，觀看數接近700萬次。

片中顯示，紫藍色裙裝男員工自稱Nick，為其中一名「實習仙女教母」（Fairy Godmother’s Apprentice），表示會負責帶領女童購物。

網絡流傳影片

新西蘭航空要求乘客登機前磅重 7月2日開始 【下一頁】

上傳影片的美3女之母網紅Kournti Farber未有批評男員工，反而盛讚店內員工為女兒提供難以忘懷的體驗。據悉，台內會為3至12歲兒童安排「訓練中王室的神奇化妝」（magical makeovers for royalty-in-training）。

保守派作家Peachy Keenan批評，變裝打扮男性不止奇怪及不合適，更使客人「出戲」與幻想被打破。曾為前總統特朗普工作的律師Jenna Ellis亦批評，事件令人嘔心及錯誤。

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責任編輯：吳漢培

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