▲ 【TSLA】馬斯克訪華第二日 據報前往商務部與官員會面

據路透報道，Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）今日（31日）上午到訪中國商務部，展開訪華第二天行程。昨日他會見了中國外交部長秦剛。

報道指，馬斯克今日上午在Tesla大中華區公共事務主管陶琳和汽車業務高級副總裁朱曉彤的陪同下離開酒店。其後，他們的車輛被拍攝停在商務部外。

當被問及此行目的、Tesla在中國前景及上海工廠的計劃時，馬斯克在酒店時拒絕回答。

知情人透露，預計馬斯克將在本周較後時候與中國其他高級官員會晤，並參觀Tesla上海工廠，但未知會晤的細節和官員名單。

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編輯：姚卓然