【TSLA】馬斯克私人飛機已從北京起飛、前往上海　訪華第二日到訪多個部委　忍手不翻牆用Twitter

▲ 【TSLA】馬斯克訪華第二日 據報前往商務部與官員會面

Tesla（特斯拉，美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）昨日抵達北京，馬斯克今日（31日）先後到訪中國工信部和商務部，與商務部長王文濤及工信部部長金壯龍會面，而馬斯克昨日已會見中國外交部長秦剛。

據内媒最新消息，馬斯克的私人飛機（注冊號：N628TS）已經從北京首都機場起飛，前往上海虹橋機場，預計落地時間為晚上9時37分。

馬斯克先後拜訪多個部委

據工信部網站公告，工信部部長金壯龍今早會見馬斯克，雙方就新能源汽車和智能網聯汽車發展等交換意見，為中方證實第二位馬斯克此行會見的官員。

商務部網站也上載，商務部部長王文濤會見馬斯克圖片，商務部表示，雙方就中美經貿合作、特斯拉在華發展等議題交流。馬斯克贊同美中關係不是零和博弈，感謝中方在新冠疫情期間對特斯拉上海工廠提供的支持和保障，並對中國市場充滿信心。

首晚見寧德時代曾毓群

另有人上載圖片至社交平台，顯示馬斯克與電動車電池大廠寧德時代（深：300750）曾毓群同行，消息指兩人一同享用晚餐。

寧德時代是Tesla主要供應商之一，公司暫未回應曾毓群是否曾與馬斯克會面。

Elon also met with CATL founder & CEO Robin Zeng Yuqun today. https：//t.co/jfcJ1n0BFQ pic.twitter.com/r0vui9zC3y — Sawyer Merritt （@SawyerMerritt） May 30， 2023

馬斯克拒答到訪中國目的 全日未用Twitter

路透報道指，馬斯克今日上午在Tesla大中華區公共事務主管陶琳和汽車業務高級副總裁朱曉彤的陪同下離開酒店。其後，他們的車輛被拍攝停在商務部外。

當被問及此行目的、Tesla在中國前景及上海工廠的計劃時，馬斯克在酒店時拒絕回答。

有知情人士透露，預計馬斯克將在本周較後時候與中國其他高級官員會晤，並參觀Tesla上海工廠，但未知會晤的細節和官員名單。

向熱愛在社交平台發帖文，馬斯克到訪中國期間，其社交平台Twitter帳號一直未有更新，最新一條帖文回應已是香港時間5月30日上午6時。

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編輯：姚卓然