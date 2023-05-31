▲ 【領展823業績】領展跌3.8% 全年分派減少10%至274.31仙、現價股息率約6厘 財務成本大增75%

領展 （00823） 中午公布，隨3月底完成供股後，已發行基金單位數目增加20%，因此截至3月底止年度的每基金單位分派減少10.3%至274.31仙，其中末期每基金單位分派減少18.7%至118.8仙。領展中午公布業績後股價急插，曾插6.2%低見44.35元，創2017年7月低，收報45.5元。以領展周三收報45.5元計，現價股息率約6厘。

領展上一年度的收益增加5.4%至122.34億港元，物業收入淨額增4.8%至91.98億元，主要由於香港市場表現改善及授予租戶的租金寬減減少，惟被內地市場因疫情限制措施導致表現疲弱所抵銷。

利率急升及債務增 累領展財務成本大增75%

由於利率自2022年3月起急劇上升，加上用於支持新收購項目的負債結餘增加，領展去年度財務成本增加74.5%至17.54億元。不過，去年度可分派總額（撇除前一年度上半年的已付酌情分派）微升0.6%至63.11億元。

領展表示，由於利率可能於未來一段時間仍處於較高水平，預期個別房地產市場將繼續處於調整期，將仔細物色及評估增長機會及戰略目標。

香港零售資產整體平均續租租金調整率7.1%

領展香港整體商戶每平方呎零售銷售總額按年穩健增長6.2%，而隨著社交距離措施進一步放寬，商戶銷售額繼續呈上升趨勢，整體租金對銷售額比例下降至12.5%，香港零售資產整體平均續租租金調整率上升至7.1%，保持增長勢頭。

領展年內完成多項資產提升措施，包括樂富街市、大元街市、德田街市及鳳德商場，累計涉及資本開支1.59億元，預計投資回報率介乎9.3%至23.7%，集團年內正在東頭街市、啟田商場、蝴蝶商場及秀茂坪商場進行資產提升，各項目的計劃資本開支合共約2.41億元，預期於2023年中至2024年初竣工。集團已為正在規劃及待法定審批的項目預留資本開支逾6.40億元。

淨負債比率下降至17.8% 未來12個月無再融資需要

領展停車場及相關業務之收益按年增長12.3%，歸因於停車場月租及時租收入持續改善，停車場月租及時租收入均已超越2019年疫情前水平。去年度停車場月租收入增長4.6%，主要由於停車場月租收費於2022年8月起按中單位數百分比上調。停車場時租收入按年增長7.1%，由於 停車場時租收費以中單位數百分比上調，及時租泊車票銷量上升。

截至3月底，領展每基金單位資產淨值亦下降4%至73.98元。撇除2021/2022年度的酌情分派7仙及供股攤薄影響，本年度按相同基準計算的每基金單位分派大致不變。領展供股後，淨負債比率下降至17.8%，並且在未來12個月內再無融資需要。

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