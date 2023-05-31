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【日圓走勢】植田和男：全球進入「新常態」　暗示日本央行將調整YCC政策？

宏觀解讀 12:05 2023/05/31

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【日圓走勢】植田和男:全球進入「低常態」低利率低通脹環境不復再　暗示日本央行將調整YCC政策?

市場關注日本央行貨幣政策，日本央行行長植田和男在央行年度學術會議中表示，低息低通脹的環境已不復再，雖然供應因素被視為推動全球通脹壓力的元凶，但需求因素如疫情期間推出大規模的財政及貨幣政策支持，亦是推升通脹的原因，相信全球央行可能正面對一個全新的經濟環境。從植田和男的言論分析，或預示日本央行調整孳息曲線控制（YCC）政策的可能性，較市場普遍預期為早。

植田和男在會議指，學術界有意見認為目前全球的通脹壓力最終將會回落，但亦有意見稱目前的高通脹將改變民眾對物價看法。

「由於全球化出現部分逆轉，疫情期間公共及私人債務水平偏高，環球利率不會回到疫情前的『低位徘徊一段長時間』的水平。」

昔日利率長期處於低位的時期不再

植田和男認為，難以否認目前已進入「新常態」的可能性，這將會與之前利率長期處於低位的時期不同。歐美央行自去年以來大手加息遏抑通脹，但日本央行仍將利率維持於超低水平，冀令通脹長期處於2%目標水平之上。

他續稱，市場參與者、企業及家庭均從不同方式形成通脹預期，而有關通脹預期則受到他們昔日的經歷、心理狀況及央行溝通能力所影響，但無法保證有關通脹預期會否隨時間流逝而改變。

「央行目前面對的挑戰是，需要更好地了解非常規貨幣政策工具的有效性及局限性，當中包括前瞻性指引，同時央行亦需要更小心地與市場溝通，因貨幣政策可使用的工具種類較以往增加。」

日本央行會審視一切利率工具

植田和男強調，日本央行制定政策時，會審視自1990年代末以來，用作抵禦通縮的各項工具，以及其正面與負面的影響。

現時市場普遍預期，日本央行會於下半年才調整YCC政策，但法興則估計6月有機會調整YCC。

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編輯：陳韻妍

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