【人事變動】保誠委任Ben Bulmer為新財務總監　惟須獲監管機構批准

▲ 【人事變動】保誠委任Ben Bulmer為新財務總監

保誠 （02378） 宣佈委任Ben Bulmer為財務總監，是次委任須獲得監管機構的批准。

Bulmer接替於今天因為一宗有關近期招聘事宜的行爲守則問題所引起的調查而辭去財務總監的James Turner。集團為自己設定了高標準，而Turner這次沒有達到。Turner將繼續於集團留任四個月以確保順利交接。

Bulmer現任保險及資產管理部財務總監，在此之前擔任英國保誠集團亞洲的財務總監。他成為集團行政委員會成員，向執行總裁Anil Wadhwani彙報，並將繼續常駐香港。他自1997年加入集團以來曾於亞洲和倫敦的財務職系歷任多個領導職務，擁有豐富的經驗。

另外，集團預計於8月30日公布半年度業績。

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