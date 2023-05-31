【券商點睇】單店店效短期仍受壓 周黑鴨或受惠消費場景恢復

申萬宏源發表報告指，周黑鴨（01458）單店店效短期承壓，社區店型加速拓展，門店拓展符合預期。分渠道來看，去年自營門店、綫上渠道和特許經營業務的收入變幅為-29.7%、-24%及17.1%；門店拆分來看，去年直營店、特許經營門店平均單店入收分別按年減少37%及27%，主要系人流量下滑影響。

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展望今年，公司持續優化門店結構，預計新增門店1,000家，其中社區店總數將突破1,300家，同店收入方面，交通樞紐店受益於出行客流恢復，同店收入超過2021年同期水平，高勢能商圈店基本接近2021年同期水平，一般商圈店和社區店存在一定缺口，考慮到消費場景已全面恢復，公司閉店率有望優化，同店收入仍有一定的提升空間。

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該行指出，盡管公司面臨階段性成本壓力，但門店拓展符合預期，維持「增持」評級。公司持續深化六大戰略改革，開放特許經營權，加大門店拓展力度，精細化運營外賣業務擴大門店輻射半徑，積極拓展新興渠道深入年輕客群、豐富產品矩陣形成新一代大單品、優化供應鏈實現降本增效。中長期關注公司綫上綫下全渠道深入觸達消費者帶來的更大空間。

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責任編輯：林衛