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【人仔點睇】美滙指數轉強重上104 人民幣兌美元跌破7.1

股樓投資 11:57 2023/05/31

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人民幣兌美元滙價再度尋底，無論在岸價（CNY）和離岸價（CNH）均跌穿7.1關口，為2022年11月30日以來首次，一定程度因美元轉強，觸發其他貨幣呈現沽壓。

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

由於美國經濟韌度強，緩解了衰退的憂慮，加上債務上限談判達成協議，市場對6月聯儲局繼續加息的預期升溫，以致美元持續反彈，近日已重上104水平，較低位足足反彈超過3%。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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但市場預期人民幣貶值空間不大。專家估計，隨着聯儲局加息預期落地，第二季末人民幣滙率有望進入穩定區間。德國商業銀行指出，美元近期走強之際，市場向上修正了對息口的預期，但這種情況不太可能持續下去。

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責任編輯：林衛

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