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【數據點睇】連續第二個月處於收縮區 中國5月官方製造業PMI降至48.8

股樓投資 11:56 2023/05/31

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國家統計局於周三（31日）公布了5月官方製造業採購經理指數（PMI），進一步跌至48.8，低過市場預期，且連續第二個月處於榮枯綫以下。引述《華爾街日報》一項調查，市場原本預期5月官方PMI數據會由4月的49.2回升至49.7。

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

在21個行業中，有11個行業PMI位於擴張區間，行業景氣度呈現一定程度分化。其中，產需兩端有所放緩。生產指數和新訂單指數分別為49.6和48.3，比上月下降0.6和0.5個百分點，均位於收縮區間，反映製造業市場需求仍顯不足，企業產能釋放受到抑制。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予阿里巴巴 最新評級和目標價，請按【見下頁

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其次，價格指數持續回落。受近期部分大宗商品價格持續下行、市場需求偏弱等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為40.8和41.6，比上月下降5.6和3.3個百分點，落至近期低點。

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責任編輯：林衛

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