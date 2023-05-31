【數據點睇】連續第二個月處於收縮區 中國5月官方製造業PMI降至48.8

國家統計局於周三（31日）公布了5月官方製造業採購經理指數（PMI），進一步跌至48.8，低過市場預期，且連續第二個月處於榮枯綫以下。引述《華爾街日報》一項調查，市場原本預期5月官方PMI數據會由4月的49.2回升至49.7。

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

在21個行業中，有11個行業PMI位於擴張區間，行業景氣度呈現一定程度分化。其中，產需兩端有所放緩。生產指數和新訂單指數分別為49.6和48.3，比上月下降0.6和0.5個百分點，均位於收縮區間，反映製造業市場需求仍顯不足，企業產能釋放受到抑制。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予阿里巴巴 最新評級和目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

其次，價格指數持續回落。受近期部分大宗商品價格持續下行、市場需求偏弱等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為40.8和41.6，比上月下降5.6和3.3個百分點，落至近期低點。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛