▲ 【王健林旗下】萬達據報擬出售數字支付牌照 估值約10億元人幣

內地前首富王健林旗下大連萬達集團陷入資金緊張，據《彭博》引述消息人士表示，萬達集團就旗下中國支付子公司與包括字節跳動在內的潛在買家磋商，尋求緩解集團流動性壓力。

知情人士表示，萬達就旗下支付牌照快錢估值約10億元人民幣展開商談，但有買家稱從談判情況來看，價格仍存在議價空間。有關商議處於初步階段，可能會有變化。萬達和字節跳動的代表未回覆置評請求。

萬達在2014年通過收購支付公司快錢獲得了支付牌照，後者與阿里巴巴旗下支付寶是2011年首批獲得第三方支付牌照的企業。據快錢官網顯示，該公司已覆蓋逾4億個人用戶，650餘萬商業合作夥伴，對接的金融機構超過200家。

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編輯：姚卓然