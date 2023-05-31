【WWDC 2023】倒數一星期　Apple發布WWDC AR小彩蛋

蘋果（Apple）年度開發者大會WWDC 2023將於本地時間6月6日凌晨1時舉行。一如既往，Apple今（31日）在發布會舉行前一星期，揭曉小彩蛋，為Apple WWDC預熱。

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iPhone及iPad用戶現時只要前往Apple活動頁面，便可看到WWDC的活動詳情，下方則設有「加入行事曆」及「以AR欣賞邀請函」的兩項連結。按下以AR欣賞邀請函，便會轉到相機鏡頭，並出現Apple標誌及WWDC的舉辦日期。

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綜合外媒報道，Apple將於今年WWDC將聚焦於虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）領域，並會發布首款頭戴式裝置。而這款裝置有傳將配備兩塊1.4吋的Micro OLED屏幕，解析度為4,000ppi，相信可支援HDR內容。9To5Mac報道另指出，Apple今年已額外邀請了不少專門評測虛擬視覺頭戴裝置的網紅及媒體參與，因此相信頭戴式裝置登場的機會相當大。

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責任編輯：曾曉汶

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