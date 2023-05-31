  • 33°C
香港時間 : 2023531日 (週三) 13:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【WWDC 2023】倒數一星期　Apple發布WWDC AR小彩蛋

科技 12:27 2023/05/31

分享：

分享：

蘋果（Apple）年度開發者大會WWDC 2023將於本地時間6月6日凌晨1時舉行。一如既往，Apple今（31日）在發布會舉行前一星期，揭曉小彩蛋，為Apple WWDC預熱。

【Apple開發者大會】WWDC23 日程揭盅　6月6日主題發布、一連四日175場講座（附連結）

【Apple新品】Apple全新MR頭戴式裝置傳6月推出　分析師舉五大重點材料

iPhone及iPad用戶現時只要前往Apple活動頁面，便可看到WWDC的活動詳情，下方則設有「加入行事曆」及「以AR欣賞邀請函」的兩項連結。按下以AR欣賞邀請函，便會轉到相機鏡頭，並出現Apple標誌及WWDC的舉辦日期。

    點擊圖片放大

綜合外媒報道，Apple將於今年WWDC將聚焦於虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）領域，並會發布首款頭戴式裝置。而這款裝置有傳將配備兩塊1.4吋的Micro OLED屏幕，解析度為4,000ppi，相信可支援HDR內容。9To5Mac報道另指出，Apple今年已額外邀請了不少專門評測虛擬視覺頭戴裝置的網紅及媒體參與，因此相信頭戴式裝置登場的機會相當大。

【WWDC 2023】Apple邀VR技術專家、媒體參與　頭戴式裝置成本料超過12,500元

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】建華投資冷凍物流 強調自動化無縫直入凍倉
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Apple輔助功能】軟硬件升級　認知障礙、失語、視障、聽障人士不再沉默
2023/05/17
【Apple輔助功能】軟硬件升級　認知障礙、失語、視障、聽障人士不再沉默
【CEO不看好】蘋果將頭戴式裝置預期銷售量　下調210萬部
2023/05/19
【CEO不看好】蘋果將頭戴式裝置預期銷售量　下調210萬部
【ChatGPT App】Apple未參戰已搶佔商機　靠ChatGPT App料每年賺多28億
2023/05/29
【ChatGPT App】Apple未參戰已搶佔商機　靠ChatGPT App料每年賺多28億
【相片儲存】Apple「我的相片串流」　7月底關閉服務
2023/05/29
【相片儲存】Apple「我的相片串流」　7月底關閉服務

你可能感興趣

【Apple輔助功能】軟硬件升級　認知障礙、失語、視障、聽障人士不再沉默
21:46 2023/05/17
【Apple輔助功能】軟硬件升級　認知障礙、失語、視障、聽障人士不再沉默
【CEO不看好】蘋果將頭戴式裝置預期銷售量　下調210萬部
18:58 2023/05/19
【CEO不看好】蘋果將頭戴式裝置預期銷售量　下調210萬部
【ChatGPT App】Apple未參戰已搶佔商機　靠ChatGPT App料每年賺多28億
14:39 2023/05/29
【ChatGPT App】Apple未參戰已搶佔商機　靠ChatGPT App料每年賺多28億
Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） 市場拓展 數碼轉型 5G 科技產品 香港 AR WWDC

下一篇文章

【Twitter功能】Twitter新功能為誤導照片加備註　打擊AI生成假相
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【小米手環】小米手環8即將登港　增10個跑步課程
【小米手環】小米手環8即將登港　增10個跑步課程
【用ChatGPT中伏】ChatGPT生成虛假法庭案例　律師或面臨停牌危機
【用ChatGPT中伏】ChatGPT生成虛假法庭案例　律師或面臨停牌危機
【Nvidia AI狂潮】Nvidia聯手廣告公司開發內容引擎　無縫連接3D設計工具
【Nvidia AI狂潮】Nvidia聯手廣告公司開發內容引擎　無縫連接3D設計工具
【AI編程】Nvidia CEO：AI能做以前不可能的事　所有人能當編程人員
【AI編程】Nvidia CEO：AI能做以前不可能的事　所有人能當編程人員
【Nvidia AI狂潮】GPU對AI發展有何重要？　Nvidia CEO黃仁勳：長遠助企業慳成本　效能提升1,000倍
【Nvidia AI狂潮】GPU對AI發展有何重要？　Nvidia CEO黃仁勳：長遠助企業慳成本　效能提升1,000倍
【小米新機】Redmi Note 12 Pro+ 5G售2,999元　搭載旗艦級數2億像素感應器
【小米新機】Redmi Note 12 Pro+ 5G售2,999元　搭載旗艦級數2億像素感應器
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款