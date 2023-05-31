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【賈躍亭投資】法拉第未來：FF91將進入交付階段　另發布FF 91 2.0 Futurist Alliance　盤前曾抽升15%

股市 16:37 2023/05/31

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【賈躍亭投資】法拉第未來：FF91將進入交付階段　另發布FF 91 2.0 Futurist Alliance

電動車製造商法拉第未來（美：FFIE）表示，FF 91將於5月31日（美國西部時間）舉辦首批行業專家FPO共創交付，並同時將在今年底前將專注交付予美國市場。同時，將於下周二（6月6日）舉行首批FF 91用家主題活動「共同創造日」（Co-creation Day）。

法拉第未來周三（31日）盤前曾一度升15%，升勢卻旋即收窄，現報0.267美元，升6.7%。

法拉第未來還計劃在下半年在洛杉磯、奧蘭治縣、聖地亞哥、舊金山和紐約市選定的都市地區舉辦營銷活動。

另外，集團又舉行FF 91 2.0 Futurist Alliance發布會，售價30.9萬美元（折合約241萬港元），較FF 91定價20萬美元高54.5%，全球限量300台。

法拉第未來表示，即日起接受FF 91 2.0 Futurist Alliance 的全額付款，並重新開放線上訂購。與此同時，FF 91 2.0 Futurist和FF 91 2.0 也開放了在線預訂。

有趣的是，賈躍亭近日率先開設抖音賬號為發布會預熱，其IP地址顯示在美國，目前粉絲數量逾74萬。 

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記者：宋佩恩

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