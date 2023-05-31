【賈躍亭投資】法拉第未來：FF91將進入交付階段　另發布FF 91 2.0 Futurist Alliance　盤前曾抽升15%

▲ 【賈躍亭投資】法拉第未來：FF91將進入交付階段 另發布FF 91 2.0 Futurist Alliance

電動車製造商法拉第未來（美：FFIE）表示，FF 91將於5月31日（美國西部時間）舉辦首批行業專家FPO共創交付，並同時將在今年底前將專注交付予美國市場。同時，將於下周二（6月6日）舉行首批FF 91用家主題活動「共同創造日」（Co-creation Day）。

法拉第未來周三（31日）盤前曾一度升15%，升勢卻旋即收窄，現報0.267美元，升6.7%。

法拉第未來還計劃在下半年在洛杉磯、奧蘭治縣、聖地亞哥、舊金山和紐約市選定的都市地區舉辦營銷活動。

另外，集團又舉行FF 91 2.0 Futurist Alliance發布會，售價30.9萬美元（折合約241萬港元），較FF 91定價20萬美元高54.5%，全球限量300台。

法拉第未來表示，即日起接受FF 91 2.0 Futurist Alliance 的全額付款，並重新開放線上訂購。與此同時，FF 91 2.0 Futurist和FF 91 2.0 也開放了在線預訂。

有趣的是，賈躍亭近日率先開設抖音賬號為發布會預熱，其IP地址顯示在美國，目前粉絲數量逾74萬。

【ET財智Talk】環球股市升幅達1-2成 哪些股票市場最有潛力？哪些板塊將持續跑贏？安柏環球雷志海分析部署策略

相關文章：

【賈躍亭投資】法拉第未來盤前彈高8% 首季由虧轉盈賺650萬美元 5月底FF 91第一階段交付目標不變

【賈躍亭投資】法拉第未來完成1億美元債務融資、盤前升逾兩成 傳5.30「終極發布會」

記者：宋佩恩