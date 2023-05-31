【NVDA】Nvidia黃仁勳據報一周內到訪內地　曾稱中國市場無可取代

▲ Nvidia黃仁勳據報一周內到訪內地 曾稱中國市場無可取代

乘人工智能浪潮，Nvidia（英偉達，美：NVDA）成為首家市值突破1萬億美元的芯片股。Nvidia創辦人黃仁勳剛結束訪問台灣之旅，有內媒引述消息指，Nvidia中國區代理商透露，未來一周，黃仁勳將要到訪中國大陸，並和一些廠商展開交流。

Nvidia中國區相關負責人未有回應。黃仁勳在上周受訪時曾坦言，芯片不一定要台灣製造，但中國市場無可取代。

值得留意是，近日特斯拉首席執行官馬斯克訪華並與國務委員兼外長秦剛會面。

黃仁勳此前提及美中貿易戰對晶片業的衝擊時，指出如果被剝奪了中國市場，將是束手無策，因為沒有別的市場可以取代中國。同時，美國實施制裁的同時會刺激內地自行發展先進晶片，英偉達也會因此面臨激烈競爭。

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編輯：袁諾曦