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新西蘭航空要求乘客登機前磅重 直至7月2日

環球社會熱點 11:56 2023/05/31

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新西蘭航空（Air New Zealand）要求在奧克蘭國際機場（ Auckland International Airport）乘搭國際航班的旅客，登機前為乘客量度體重，即日生效，直至7月2日。有關做法是配合新西蘭民航局的調查，旨在收集飛機負重和分布數據。

新西蘭旅館火災釀逾10人死 消防部門：十年一遇 【下一頁】

新西蘭航空表示，明白體重涉及私隱，並非每個人都願意透露，所以公司會將數據作匿名處理。乘客在辦理登機手續時，會被要求站在電子磅上，公司會收集相關資料，但不會在螢幕中展示。至於乘客所攜帶的行李，亦會單獨磅重。

航班負載控制改進專家Alastair James發表聲明指，新西蘭航空為飛機上的一切物件磅重，包括貨物、機上餐飲及寄艙行李。對於客戶、機組人員和隨身行李，公司使用平均重量計算，相信是次調查會獲得相關數據。

新西蘭建築師隱世貨櫃屋 花費百多萬 離市區僅10分鐘車程 【下一頁】

Alastair James表示，明白磅重或令人感到遲疑，強調公司不會有任何機會展示乘客體重，甚至連職員都無法得知。

據悉，是次並非新西蘭航空首次要求，乘客在登機前磅重。公司2021年時，對乘搭國內航班的旅客作相關調查，由於疫情大流行，公司延遲對國際航班的調查。

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責任編輯：李俊儀

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