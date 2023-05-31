▲ 【天氣酷熱】天文台發出「極端酷熱天氣」特別提示 提醒市民做足防暑措施

本港天氣極端酷熱及高溫天氣持續。酷熱天氣警告現時生效，天文台於上午10時15分發出「極端酷熱天氣」特別提示，提醒市民留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。如感不適，請儘快求醫。

同時，勞工處亦提醒黃色工作暑熱警告在今日上午10時40分生效，表示部分工作環境下的熱壓力頗高，請採取適當的防暑措施。

「極端酷熱天氣」特別提示由5月26日起新增。如氣溫已經或預料普遍會達到極端程度（35.0度或以上）便會發出，提醒公眾天氣極端酷熱，特別要留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。

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編輯：姚卓然