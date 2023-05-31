科技專家聯署警告 AI使人類滅絕風險等同核戰

人工智能安全中心周二（30日）發表，由全球數百名高層和學者聯署發表的聲明。聲明指社會應該將人工智能（AI）技術視為社會風險，並於流行病及核戰同一級別。

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多間科企的性質總裁簽署聲明，包括Google DeepMind、聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI、AI初創企業Anthropic。

OpenAI聯合創始人兼行政總裁阿爾特曼（Sam Altman），本月出席美國國會聽證會時承認AI存在風險，呼籲美國成立新機構以發牌照形式監管AI。

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有「AI 教父」之稱的專家欣頓（Geoffrey Hinton）也有份簽署，早前離開Google，坦言對其工作感後悔，警告AI不久將來或會比人類更聰明，也憂慮AI會引發假資訊氾濫。

牛津大學機器學習教授、Mind 的聯合創始人奧斯本 (Michael Osborne) 表示，雖然行業已非首次有人聯署警告AI的威脅，但認為今次有更多人聯署，反映業界愈來愈意識到AI的風險的確值得人憂慮。

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責任編輯：鄭錦玲