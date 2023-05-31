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【石Sir午市閒談】今日推介洪九果品、宏光半導體

股市 12:30 2023/05/31

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恒生指數中午收報18178點，跌417點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介洪九果品 （06689） 、宏光半導體 （06908） ，詳情待石Sir為你分析。

立即收看：https://video.hket.com/video/3537643

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介宏光半導體、洪九果品

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

 

責任編輯︰葉淼

 

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欄名 : 石Sir午市閒談

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