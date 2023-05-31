  • 34°C
香港時間 : 2023531日 (週三) 13:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北韓發射衛星失敗 日韓嚴正抗議（第二版）

環球政治 13:41 2023/05/31

分享：

分享：

北韓周三（31日）宣布，試射衛星行動失敗，聲稱受技術原因影響。南韓政府強烈譴責北韓，把事件定性為導彈挑釁，日本亦就北韓行動提出嚴正抗議。南韓打撈起疑似北韓衛星殘骸。

（第二版更新南韓打撈疑似北韓衛星殘骸）

北韓預告6月發射軍事偵察衛星 日本料為彈道導彈 【下一頁】

北韓朝中社報稱，國家宇宙開發局周三上午6時多按計劃發射軍事偵察衛星「萬里鏡-1」。但衛星在完成第一階段分離後，因第二階段引擎無法點糕，導致失去動力，墜入朝鮮半島西部海域。

發言人指事故原因初步認為是新引擎可靠度及穩定性較差，以及所用推進劑的燃燒不穩定有關，相關人員已著手調查。開發局更表示，希望找出問題後盡快修正，及早再次試射。

南韓聯合參謀本部表示，軍方在南韓中西部於青島以西約200公里處海域打撈起不明飛行物殘骸，推測為連接一級和二級火箭的圓柱形裝置。軍方等待其餘殘骸被打撈出，將分析性能、來源、技術水平等情況。

被打撈起的物體

南韓國家安全保障委員會（NSC）把北韓周三舉動定性為「遠程彈道導彈挑釁」，強烈譴責北韓。NSC指北韓當日行動是否成功，亦嚴重違反聯合國安全理事會決議，對朝鮮半島及國際社會和平及安全構成嚴重威脅。

北韓青年罕見上街焚拜登畫像 抗議美韓《華盛頓宣言》 【下一頁】

日本首相岸田文雄表示，政府正收集及分析北韓試射的數據，暫時未有傷亡報告，內閣官房長松野博一嚴正抗議北韓行動。日本政府早上6時半發出「全國瞬時警報」，公布北韓疑似發射導彈消息。

日韓媒體均指出，今次為2016年後，北韓再次嘗試發射衛星。當年北韓宣稱，成功把「光明星」４號送入太空軌道。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

岸田文雄長子被撤秘書官職務 首相官邸辦私人派對
2023/05/30
岸田文雄長子被撤秘書官職務 首相官邸辦私人派對
韓亞航空停售逃生門旁座位 乘客半空開機門釀驚魂（第二版）
2023/05/28
韓亞航空停售逃生門旁座位 乘客半空開機門釀驚魂（第二版）
南韓將發放100萬張消費券 刺激內需經濟
2023/05/27
南韓將發放100萬張消費券 刺激內需經濟
日本長野縣槍擊案4死 疑兇市議會議長父辭職（第二版）
2023/05/26
日本長野縣槍擊案4死 疑兇市議會議長父辭職（第二版）
日本有意改革旅客退稅 規避非法國內轉售
2023/05/23
日本有意改革旅客退稅 規避非法國內轉售

你可能感興趣

岸田文雄長子被撤秘書官職務 首相官邸辦私人派對
12:24 2023/05/30
岸田文雄長子被撤秘書官職務 首相官邸辦私人派對
韓亞航空停售逃生門旁座位 乘客半空開機門釀驚魂（第二版）
16:34 2023/05/28
韓亞航空停售逃生門旁座位 乘客半空開機門釀驚魂（第二版）
南韓將發放100萬張消費券 刺激內需經濟
13:02 2023/05/27
南韓將發放100萬張消費券 刺激內需經濟
地緣政治 外交 岸田文雄 譴責 聯合國 日本 南韓 北韓 彈道導彈

下一篇文章

阿諾舒華辛力加籲停用「氣候變化」 稱改用「污染」先有人關注
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏戰爭】莫斯科遭8架無人機襲擊 俄指烏恐怖襲擊（第三版）
【俄烏戰爭】莫斯科遭8架無人機襲擊 俄指烏恐怖襲擊（第三版）
英國出生率下跌 英格蘭90多間小學面臨「殺校」
英國出生率下跌 英格蘭90多間小學面臨「殺校」
三藩市治安惡化樓價貴 科企專才離美改赴倫敦發展
三藩市治安惡化樓價貴 科企專才離美改赴倫敦發展
印度官員自拍跌手機 抽乾水庫200萬升水尋機被停職
印度官員自拍跌手機 抽乾水庫200萬升水尋機被停職
【英國置業】專家指家居種1類植物 成本400元有助樓價升值半成
【英國置業】專家指家居種1類植物 成本400元有助樓價升值半成
岸田文雄長子被撤秘書官職務 首相官邸辦私人派對
岸田文雄長子被撤秘書官職務 首相官邸辦私人派對
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款