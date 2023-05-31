北韓發射衛星失敗 日韓嚴正抗議

北韓周三（31日）宣布，試射衛星行動失敗，聲稱受技術原因影響。南韓政府強烈譴責北韓，把事件定性為導彈挑釁，日本亦就北韓行動提出嚴正抗議。

北韓預告6月發射軍事偵察衛星 日本料為彈道導彈 【下一頁】

北韓朝中社報稱，國家宇宙開發局周三上午6時多按計劃發射軍事偵察衛星「萬里鏡-1」。但衛星在完成第一階段分離後，因第二階段引擎無法點糕，導致失去動力，墜入朝鮮半島西部海域。

發言人指事故原因初步認為是新引擎可靠度及穩定性較差，以及所用推進劑的燃燒不穩定有關，相關人員已著手調查。開發局更表示，希望找出問題後盡快修正，及早再次試射。

南韓國家安全保障委員會（NSC）把北韓周三舉動定性為「遠程彈道導彈挑釁」，強烈譴責北韓。NSC指北韓當日行動是否成功，亦嚴重違反聯合國安全理事會決議，對朝鮮半島及國際社會和平及安全構成嚴重威脅。

南韓聯合參謀本部表示，軍方正在海上打撈疑似北韓當日試射聲稱的衛星部分殘骸。

北韓青年罕見上街焚拜登畫像 抗議美韓《華盛頓宣言》 【下一頁】

日本首相岸田文雄表示，政府正收集及分析北韓試射的數據，暫時未有傷亡報告，內閣官房長松野博一嚴正抗議北韓行動。日本政府早上6時半發出「全國瞬時警報」，公布北韓疑似發射導彈消息。

日韓媒體均指出，今次為2016年後，北韓再次嘗試發射衛星。當年北韓宣稱，成功把「光明星」４號送入太空軌道。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培