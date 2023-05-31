【Twitter功能】Twitter新功能為誤導照片加備註　打擊AI生成假相

▲ 社交平台Twitter早於2021年推出文章備註功能，減低內容的誤導性。而近日平台將其推展至相片，望打擊假照片流傳。

自人工智能（AI）成為大勢，網絡上流傳不少以AI合成的照片，當中不乏虛假或誤導資訊。社交平台Twitter早於2021年推出文章備註功能，減低內容的誤導性。而近日平台將其推展至相片，望打擊假照片流傳。

Community Notes前身為Birdwatch，指定用戶能為具誤導性的貼文加上背景訊息，而其他用戶則能為備註的有用程度評分。

是次功能更新集中打擊誤導性照片，發文者能為圖像加入備註，而該備註將自動出現在平台其他相同照片的下方。功能目前只適用於單張照片，但平台表示正擴展其至包含多張相片或影片的貼文。惟技術仍在起步階段，不會所有相同的照片都出現發文者所備註的訊息。

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Twitter一度瘋傳五角大樓爆炸照片

Twitter在新功能的公告中，特別提及AI生成的虛假圖像，指它們在平台上流傳引起用戶疑惑及恐懼。而Community Notes亦是在一張五角大樓爆炸的照片在平台上廣泛流傳後才作更新，照片的發文者則是一個已認證的彭博社隸屬虛假帳號。

責任編輯：歐朗欣

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