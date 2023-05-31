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【Asahi】日本朝日集團計劃重返中國市場投資　CEO：中國的高端啤酒市場正在起飛並大幅增長

股市 10:42 2023/05/31

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【Asahi】日本朝日集團計劃重返中國市場投資　CEO：中國的高端啤酒市場正在起飛並大幅增長

日本朝日集團（Asahi Group）計劃重返中國市場，並希望在這個全球最大的啤酒市場中恢復投資。朝日行政總裁Atsushi Katsuki表示，集團自1990年代中以來便在苦苦掙扎，「我們曾經在中國作出大額投資，但數年前已撤出該市場」，因當時中國市場缺乏高端產品，而且售價相當低，然而集團現在終能夠為中國市場制定正確的戰略。

朝日於2017年向復星集團 （00656） 出售持有的青島啤酒 （00168） 20%股權。

「隨國際品牌和精釀啤酒的進入，中國的高端啤酒市場正在起飛並大幅增長。」

Asahi Super Dry在中國啤酒市場擁最大銷售額

Atsushi Katsuki稱，現時Asahi Super Dry在中國啤酒市場的銷售額已是最大，而且每年增速達兩位數，因此集團希望能繼續投資於這個高端市場。

不過，他認為，即使中國啤酒銷量冠絕全球，但美國啤酒市場卻是全球最好的市場，集團可以從美國市場中吸取創意，當地亦提供研發能力，對消費者來說相當有利。

現時朝日於歐洲有19個生產設施，但受到歐洲高通脹影響，當地能源價格高企，大幅推高朝日玻璃樽裝的成本。

【ET財智Talk】環球股市升幅達1-2成 哪些股票市場最有潛力？哪些板塊將持續跑贏？安柏環球雷志海分析部署策略

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編輯：陳韻妍


 

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