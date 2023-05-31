【AI爭議】350名AI企業領袖及專家聯署警告　AI威脅人類存亡

▲ 逾350名科技界和AI科學家昨（30日）公開聯名信，指AI構成的滅絕威脅，與大流行疫情以及核戰一樣危險。

生成式人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT的誕生，令全球再次掀起AI風潮，但同時卻引發更多爭議，令業界憂心忡忡。外媒指出，逾350名科技界和AI科學家昨（30日）公開聯名信，指AI構成的滅絕威脅，與大流行疫情以及核戰一樣危險。

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路透社報道指，非營利組織「人工智能安全中心」（Center for AI Safety， CAIS）日前在網頁上，發表聯名警告信，簡單地以22字指出：「Mitigating the risk of extinction from AI should be a global priority alongside other societal-scale risks such as pandemics and nuclear war.（應把降低AI所帶來的人類滅絕風險，視為與其他社會議題的風險，如新冠疫情和核戰一樣，應是全球優先處理的要務。）」

報道又提到，連署名單所出現的名字，大多為AI領域的專家、教授及企業高管，當中包括OpenAI行政總裁Sam Altman、Google Deepmind行政總裁Demis Hassabis、「AI教父」哈佛大學教授Geoffrey Hinton等，中國清華大學等全球多所學府與研究機構的學者，也加入連署。

歐盟將會見OpenAI CEO 商討AI協議

與此同時，OpenAI行政總裁Sam Altman也預計將在明（1日），與歐盟官員Thierry Breton會面，商討該企如何配合及應對歐盟未來將實施的AI規則，並且討論一項AI協議。

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責任編輯：曾曉汶

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