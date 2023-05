【AI爭議】350名AI企業領袖及專家聯署警告　AI威脅人類存亡

▲ 逾350名科技界和AI科學家昨(30日)公開聯名信,指AI構成的滅絕威脅,與大流行疫情以及核戰一樣危險。

生成式人工智能(AI)聊天機械人ChatGPT的誕生,令全球再次掀起AI風潮,但同時卻引發更多爭議,令業界憂心忡忡。外媒指出,逾350名科技界和AI科學家昨(30日)公開聯名信,指AI構成的滅絕威脅,與大流行疫情以及核戰一樣危險。

路透社報道指,非營利組織「人工智能安全中心」(Center for AI Safety, CAIS)日前在網頁上,發表聯名警告信,簡單地以22字指出:「Mitigating the risk of extinction from AI should be a global priority alongside other societal-scale risks such as pandemics and nuclear war.(應把降低AI所帶來的人類滅絕風險,視為與其他社會議題的風險,如新冠疫情和核戰一樣,應是全球優先處理的要務。)」

報道又提到,連署名單所出現的名字,大多為AI領域的專家、教授及企業高管,當中包括OpenAI行政總裁Sam Altman、Google Deepmind行政總裁Demis Hassabis、「AI教父」哈佛大學教授Geoffrey Hinton等,中國清華大學等全球多所學府與研究機構的學者,也加入連署。

與此同時,OpenAI行政總裁Sam Altman也預計將在明(1日),與歐盟官員Thierry Breton會面,商討該企如何配合及應對歐盟未來將實施的AI規則,並且討論一項AI協議。

