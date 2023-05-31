日股受捧　惟股債配置仍需審慎

日本成功走出疫情陰霾，近期巴菲特訪日亦帶動日股投資情緒熾熱，令環球基金經理對日本的配置升至5年高位。我們於今年二月上調對日本股票的配置至偏高水平，目前仍看好日股前景。然而，環球市場仍存在許多重大潛在風險，投資者應維持審慎，注意風險管理。

日股重獲投資者青睞

多種因素令投資者關注日本股票，帶動日股指數一度升至33年來的高位。早前巴菲特訪日及增持日股無疑對市場帶來影響。投資者亦尋求能同時受惠於中國重啟及回避地緣政治風險的市場，而日本企業管治改革的正面影響，以及日本企業增加派息，均令日股更受國際投資者青睞。

然而，日本亦可能面臨其他風險。鑑於日本是開放和具週期性的市場，因此無法倖免環球經濟放緩的影響。 另外，日本央行如何在未來12個月實現貨幣政策正常化亦是關鍵因素，因為太過於激進收緊政策將令日圓走强，影響支持日本經濟的出口企業和日本東證指數，亦可能導致日本央行過去20年致力推升的通脹降溫。

經濟前景仍不明朗

雖然市場普遍認為經濟衰退無可避免，尤其是在美國。聯儲局進取收緊政策下，經濟增長放緩，但勞動力市場仍維持穩健，失業率企穩於3.5%水平，但似乎亦出現疲弱的迹象。

深入分析相關數據可以發現，薪金增長已經見頂，職位空缺减少，以及失業救濟金的數據均反映就業市場或終將出現轉弱。即使近期裁員主要集中在收入較高的科技和金融板塊，但相關消息反映勞動力市場疲弱，同時收入較低及服務相關行業的就業仍維持緊張。

這一趨勢不同尋常，是新冠疫情後經濟重啟的滯後影響，這意味著服務需求恢復，但勞動力供應不足。隨著疫情影響的减弱，我們預計勞動力市場將進一步轉弱。我們的研究發現，對人力資源公司需求明顯減少，而這往往是勞動力市場轉差的早期迹象。但聯儲局或樂見於此，因為勞動力市場的疲弱往往會緩解薪金壓力，最終或有助於遏制通脹。

經濟放緩和盈利轉差將為股票帶來負面影響，因此我們對股票維持審慎部署，但對估值吸引的市場維持偏高配置，包括中國、亞洲和日本。環球經濟前景不明朗之下，投資者不應忽視重大潛在風險，或更應考慮股債配置比率，以分散投資組合風險。

責任編輯︰梁浩碩

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