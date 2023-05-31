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【中國經濟】中國5月官方製造業PMI跌至48.8遜預期　連續兩個月低於榮枯綫

股市 09:53 2023/05/31

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【中國經濟】中國5月官方製造業PMI跌至48.8遜預期　連續兩個月低於榮枯綫

中國5月官方製造業PMI降至48.8，遜市場預期，較上月的49.2下降0.4個百分點，連續兩個月低於榮枯綫，製造業景氣水平小幅回落，並五個月低。

從分類指數看，在構成製造業PMI5個分類指數中，供應商配送時間指數高於臨界點，生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。其中，新訂單指數為48.3% ，比上月下降0.5個百分點，表明製造業市場需求繼續回落。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，5月份製造業PMI繼續位於收縮區間。產需兩端有所放緩，生產指數和新訂單指數分別為49.6%48.3% ，比上月下降0.60.5個百分點，均位於收縮區間，製造業市場需求仍顯不足，企業產能釋放受到抑制。

另外，5月份，非製造業商務活動指數為54.5 ，低於上月1.9個百分點，今年以來始終保持在54以上景氣區間，非製造業延續恢復性增長。可是仍較市場預期的55.2為低。

至於綜合PMI產出指數為52.9 ，低於上月1.5個百分點，繼續保持在景氣區間，趙慶河表示，這表明中國企業生產經營總體延續恢復發展態勢。

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編輯：姚卓然

中國市場 經濟數據表現 遜於預期 經濟 國家統計局 中國 PMI
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