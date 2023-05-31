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【疫後旅遊】Booking.com亞洲訂房翻1倍　總預訂創新高

商業 09:45 2023/05/31

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Booking.com區域經理 - 日本/香港/澳門傅繼濠稱，他們將致力發展可持續旅遊。（陳永康攝）

疫後復常，全球「餓」了旅行3年的人都急不及待出發，令旅遊相關行業急速復甦，旅遊預訂平台Booking.com今年首季全球訂房業績理想，按年上升38%，亦較2019年首季增長了26%。亞洲方面，今年首季訂房業績較2022年同期更是增長了100%。另外，總旅行預訂量比去年首季增長了44%，創歷史新高。這是Booking.com疫後首次增長，預期夏季將迎來更強勁高峰。

【端午商機】糉子豐儉由人　一文看清早鳥優惠

Booking.com區域經理 - 日本/香港/澳門傅繼濠（Kyle）說，網站的本地客人遞增了1倍，生意額已回復至疫前7至8成，「今年首季有45%房間都是由App預訂。」

隨著旅遊市場急速發展，Kyle形容Booking.com已由最初的「超市」轉型至現在的「百貨公司」，推出更多商品為旅客打造無縫預訂體驗，「以前我們主要提供住宿選擇，疫下擴展後，現時共有47個國家的人可以經我們平台訂購機票，此外還增設了租車及的士服務，以及旅遊體驗如門票及當地旅行團等，現時我們於全球逾1,100個地點提供超過4萬個景點。」

發展可持續旅遊

此前Booking.com的調查發現，有56%的旅客不知道可以從哪裡找到更可持續的選項，有見及此，Kyle他們現正致力發展相關項目。「我們向酒店發出問卷，然後與歐洲的認證公司合作，就酒店的答案評分，給合資格的酒店發出『可持續旅遊認證徽章』，並標示在網站上，讓客人可作出可持續選擇。」現時全球已有逾50萬個物業被認證，客人並可在95個城市選擇電動車和混合能源車輛租用，未來更可揀選減碳的飛機航班。

此外，為提高客戶的忠誠度，品牌去年推出了Genius常客獎勵計畫第三級優惠，顧客預訂15次即可享有指定酒店8至85折、免費早餐或升級房間等。

【夏日商機】疫後市民改生活習慣　健身中心料生意飈4倍

本報記者：歐陽佩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

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Booking.com區域經理 - 日本/香港/澳門傅繼濠稱，他們將致力發展可持續旅遊。（陳永康攝）

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