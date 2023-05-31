【港股市況】美團跌4%破底　中芯逆市升近3%　5月最後交易日、恒指曾跌逾300點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股5月最後一個交易日，大市低開近200點。美團 （03690） 跌逾3%，開報112.1元破底，阿里巴巴 （09988） 跌1%，騰訊 （00700） 跌0.5%，恒指低開180點，開報18415點，科指跌1.2%，報3656點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：53】中芯國際 （00981） 升幅擴大至近3%，高見20.5元。

【09：44】三桶油下挫，其中，中海油 （00883） 跌4%，中石油 （00857） 跌近3%，中石化 （00386） 跌逾2%。

【09：42】恒指早段曾跌302點，低見18293點，最新跌270點，報18325點，科指跌1.9%，報3631點。

【09：40】中芯國際 （00981） 逆市靠穩，升0.9%，華虹半導體 （01347） 跌0.8%。

【09：36】滙豐 （00005） 、港交所 （00388） 跌逾1%，中移動 （00941） 、友邦 （01299） 跌0.8%。

【09：33】美團 （03690） 開市後跌幅擴至逾4%，低見110.9元破底。

【09：31】創科 （00669） 逆市升逾1%，早段高見74元。

【09：30】中國5月官方製造業PMI為48.8，低於預期的49.4及前值49.2，非製造業PMI為54.5，低於預期的55.2及前值56.4。

【中國經濟】中國5月官方製造業PMI跌至48.8遜預期 連續兩個月低於榮枯綫

【09：26】網易 （09999） 低開4%，京東 （09618） 、嗶哩嗶哩 （09626） 跌3%，快手 （01024） 跌逾1%。

【09：21】美團 （03690） 跌逾3%，開報112.1元破底，阿里巴巴 （09988） 跌1%，騰訊 （00700） 跌0.5%，恒指低開180點，開報18415點，科指跌1.2%，報3656點。

【09：13】期指低開249點，開報18249點。

【09：11】永義國際 （01218） 今早復牌，茂宸集團 （00273） 短暫停牌。

【09：05】恒指黑期跌約266點，報18346點，道指期貨跌25點，報33064點。

【08：30】巨星傳奇 （06683） 及科笛集團 （02487） 今日起招股。

【新股IPO】科笛集團2487周三起招股 入場費5000元 基投引入嘉實基金、新氧

【新股IPO】巨星傳奇6683周三招股 入場費約3182元

【07：45】【Morning精點】AI熱潮掀GPU爭奪戰如「廁紙之亂」︱日出康城主力牆風波4大銀行暫停涉事首都單位估價

【07：45】港股ADR收報18368點，跌226點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報58.65元，較港收市價低0.2元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報309.85元，較港收市價低6.35元或2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報77.06元，較港收市價低1.74元或2.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場觀望美國債務上限的原則性協議，能否順利在國會通過表決，道指跌50點或0.15%， 報33042點，納指升41點或0.3%， 報13017點，標指升不足1點， 報4205點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跳水238點 阿里美股低港2%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】中興通訊、華能國際、華電國際

責任編輯︰梁浩碩