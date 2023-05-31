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【港股市況】網易跌半成、ATM跌1%至4%　中芯、創科逆市穩　恒指半日跌417點（不斷更新）

股市 12:03 2023/05/31

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港股市況不斷更新

港股5月最後一個交易日，中國PMI數據遜預期，大市低開180點後跌幅擴大至逾400點，陷技術性熊市。恒生指數半日跌417點，報18178點，成交527.8億元。科指跌2.5%，報3610點。網易 （09999） 跌逾5%、美團 （03690） 、京東 （09618） 跌逾4%，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌逾1%。三桶油跌逾3%至4%，中芯國際 （00981） 逆市升0.9%、創科 （00669） 升1%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【12：00】恒生指數半日跌417點，報18178點，成交527.8億元。科指跌2.5%，報3610點。網易 （09999） 跌逾5%、美團 （03690） 、京東 （09618） 跌逾4%，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌逾1%。三桶油跌逾3%至4%，中芯國際 （00981） 逆市升0.9%、創科 （00669） 升1%。

【11：54】【王健林旗下】萬達據報擬出售數字支付牌照　估值約10億元人幣

【11：39】中海油 （00883） 最新跌逾半成，低見11.66元，中石油 （00857） 跌逾4%，中石化 （00386） 跌逾3%。

【11：30】A股向下，上證半日跌0.7%﹐深證跌近1%，創業板指跌1.2%。

【11：21】【恒生指數】恒指再跌逾400點　高位累跌兩成陷技術性熊市

【11：11】【新股IPO】「出門問問」、君聖泰醫藥遞表　一文看清IPO消息（不斷更新）

【10：56】蔚小理個別發展，理想汽車 （02015） 逆市升2%，蔚來 （09866） 跌逾4%，小鵬汽車 （09868） 跌逾1%。

【10：46】恒指最新跌422點，報18173點，科指跌2.7%，報3601點。網易 （09999） 跌逾5%，美團 （03690） 跌逾4%，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌逾1%，滙豐 （00005） 跌近3%。

【10：37】【人民幣匯價】人民幣離岸價跌穿7.1創半年低　港元兌人幣上衝9.1關

【10：31】【新股IPO】君聖泰醫藥遞表　傳集16億　越秀基金有份投資

【10：31】滙豐 （00005） 跌逾2%，低見57.25元。

【10：26】網易 （09999） 跌半成，低見131.7元，暫為表現最差藍籌，中芯 （00981） 逆市升逾1%，藍籌中表現最好。

【10：22】大市跌幅擴大至近400點，報18214點，跌380點，科指跌2.3%，報3616點。

【10：15】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌逾2%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 分別跌4%。

【10：13】恒指最新跌332點，報18263點，科指跌2.1%，報3625點。

【09：53】中芯國際 （00981） 升幅擴大至近3%，高見20.5元。

【09：44】三桶油下挫，其中，中海油 （00883） 跌4%，中石油 （00857） 跌近3%，中石化 （00386） 跌逾2%。

【09：42】恒指早段曾跌302點，低見18293點，最新跌270點，報18325點，科指跌1.9%，報3631點。

【09：40】中芯國際 （00981） 逆市靠穩，升0.9%，華虹半導體 （01347） 跌0.8%。

【09：36】滙豐 （00005） 、港交所 （00388） 跌逾1%，中移動 （00941） 、友邦 （01299） 跌0.8%。

【09：33】美團 （03690） 開市後跌幅擴至逾4%，低見110.9元破底。

【09：31】創科 （00669） 逆市升逾1%，早段高見74元。

【09：30】中國5月官方製造業PMI為48.8，低於預期的49.4及前值49.2，非製造業PMI為54.5，低於預期的55.2及前值56.4。

【中國經濟】中國5月官方製造業PMI跌至48.8遜預期　連續兩個月低於榮枯綫

【09：26】網易 （09999） 低開4%，京東 （09618） 、嗶哩嗶哩 （09626） 跌3%，快手 （01024） 跌逾1%。

【09：21】美團 （03690） 跌逾3%，開報112.1元破底，阿里巴巴 （09988） 跌1%，騰訊 （00700） 跌0.5%，恒指低開180點，開報18415點，科指跌1.2%，報3656點。

【09：13】期指低開249點，開報18249點。

【09：11】永義國際 （01218） 今早復牌，茂宸集團 （00273） 短暫停牌。

【09：05】恒指黑期跌約266點，報18346點，道指期貨跌25點，報33064點。

【08：30】巨星傳奇 （06683） 及科笛集團 （02487） 今日起招股。

【新股IPO】科笛集團2487周三起招股　入場費5000元　基投引入嘉實基金、新氧

【新股IPO】巨星傳奇6683周三招股　入場費約3182元

【07：45】【Morning精點】AI熱潮掀GPU爭奪戰如「廁紙之亂」︱日出康城主力牆風波4大銀行暫停涉事首都單位估價

【07：45】港股ADR收報18368點，跌226點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報58.65元，較港收市價低0.2元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報309.85元，較港收市價低6.35元或2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報77.06元，較港收市價低1.74元或2.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場觀望美國債務上限的原則性協議，能否順利在國會通過表決，道指跌50點或0.15%， 報33042點，納指升41點或0.3%， 報13017點，標指升不足1點， 報4205點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跳水238點　阿里美股低港2%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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