【恒指夜期+北水】北水轉走資近4億元　買美團盈富基金沽中海油騰訊　恒指夜期升32點（不斷更新）

港股再跌至年內低位，北水氣氛淡靜，轉錄3.9億元淨流入。資金主力買美團 （03690） 及盈富基金 （02800） ，分別吸資6.5及4.7億元，東方甄選 （01797） 仍有1.3億元淨流入；淨流出方面，中海油 （00883） 及騰訊 （00700） 分別有6.4及5.7億元淨流出。

恒指夜期升32點，報18232點。

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MSCI季檢生效成交1710億 阿里U盤嘜高恒指僅跌361點

MSCI季檢後生效，刺激成交增至1710億元，指數成份股權重調整，帶動期內自由流通股份增加的股份，在指數調整生效時吸資，阿里巴巴 （09988） 收市U盤嘜高至77.9元，僅跌1.1%，恒指亦跌幅收窄。

港股5月最後一個交易日，中國PMI數據遜預期，大市低開180點後跌幅擴大，午後曾跌逾500點，低見18044點，尾市跌幅略為收窄，恒指跌361點，收18234點，MSCI換馬，成交增至1709.5億元。科指跌2%，報3626點。美團 （03690） 、中石油 （00857） 跌5%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，中芯 （00981） 逆市升近2%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 中芯 20.30 +1.9 +2 11 比亞迪 236.40 +0.7 +2 35 農夫山泉 42.00 +0.6 +1 47 友邦 75.10 -1.8 -26 405 滙豐 57.70 -2.0 -32 9 美團 110.20 -5.3 -47 -87

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【19：42】【國企指數】中資股弱勢 國指將現死亡交叉

【17：49】【證監監管】證監警方聯合行動拘非法沽空投資者 「即日鮮」非法獲利逾1000萬元

【17：35】【保險數據】首季內地客來港新單保費增27倍 恢復至疫情前75%

【17：22】【滙豐HSBC】滙豐加大新經濟信貸基金額至30億美元 首設「創投債務融資」仿效VC？

【17：09】【新世界系】新創建在內地發行首筆熊貓債券 第一期本金額15億元人民幣、年息3.9厘

【16：26】【領展823業績】王國龍：本港零售市道復甦進度較預期緩慢、未返疫情前 利率料停在高位故併購更嚴謹

【16：10】美團 （03690） 、中石油 （00857） 跌5%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，中芯 （00981） 逆市升近2%，恒指跌361點，收18234點，MSCI換馬，成交增至1709.5億元。科指跌2%，報3626點。

【16：00】恒指收市前跌411點，報18183點。

【15：26】港股尾市跌幅略為收窄，恒指最新跌約425點，報18170點，科指跌2.3%，報3615點。

【15：10】MSCI中國指數新增京東物流 （02618） 、中遠海能 （01138） 變動將於收市後生效，京東物流逆市升逾1%，中遠海能則跌半成。

【MSCI季檢】MSCI中國指數新增53隻股份 加入京東物流、中遠海能

【14：51】【吉利175】吉利跌近2% 否認計劃打入泰國電動車市場

【14：33】銀娛 （00027） 跌幅擴大至逾5%，金沙 （01928） 、澳博 （00880） 跌逾3%，永利 （01128） 跌近4%，美高梅 （02282） 、新濠 （00200） 跌逾2%。

【14：29】領展 （00823） 曾挫逾6%，低見44.35元，最新仍跌近5%。

【14：25】煤炭股下挫，其中兗礦能源 （01171） 挫近一成，破底低見19.52元，神華 （01088） 跌半成，，中煤能源 （01898） 跌近6%。

【14：23】恒指最新維持跌約500點，報18092點，跌502點，科指跌3.3%，報3579點。

【13：40】大市下試18000點關口支持，最新跌535點，報18060點。

【13：32】恒指跌幅擴至500點，低見18095點。中海油 （00883） 、網易 （09999） 跌6%，美團 （03690） 跌逾半成。

【13：30】中海油 （00883） 午後進一步向下，跌幅擴至逾6%，低見11.5元。

【13：16】銀娛 （00027） 跌4%，金沙 （01928） 跌逾2%，永利 （01128） 、澳博 （00880） 跌逾3%，美高梅 （02282） 跌逾2%，新濠 （00200） 跌近2%。

【13：09】美團 （03690） 午後跌逾5%，低見110.1元，阿里巴巴 （09988） 跌3%，騰訊 （00700） 跌2%。

【13：06】領展 （00823） 跌幅擴大至近4%〉低見45.4元。

【13：01】領展 （00823） 績後短綫向下，跌3%，低見45.8元。

【13：00】恒指午後初段續跌逾400點，跌425點，報28170點，科指跌2.6%，報3605點。

【12：26】【人事變動】保誠委任Ben Bulmer為新財務總監 惟須獲監管機構批准

【12：11】【領展823業績】領展末期分派受供股影響減少18.7%至118.8仙 現價股息率約5.9厘 財務成本大增75%

【12：00】恒生指數半日跌417點，報18178點，成交527.8億元。科指跌2.5%，報3610點。網易 （09999） 跌逾5%、美團 （03690） 、京東 （09618） 跌逾4%，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌逾1%。三桶油跌逾3%至4%，中芯國際 （00981） 逆市升0.9%、創科 （00669） 升1%。

【11：54】【王健林旗下】萬達據報擬出售數字支付牌照 估值約10億元人幣

【11：39】中海油 （00883） 最新跌逾半成，低見11.66元，中石油 （00857） 跌逾4%，中石化 （00386） 跌逾3%。

【11：30】A股向下，上證半日跌0.7%﹐深證跌近1%，創業板指跌1.2%。

【11：21】【恒生指數】恒指再跌逾400點 高位累跌兩成陷技術性熊市

【11：11】【新股IPO】「出門問問」、君聖泰醫藥遞表 一文看清IPO消息（不斷更新）

【10：56】蔚小理個別發展，理想汽車 （02015） 逆市升2%，蔚來 （09866） 跌逾4%，小鵬汽車 （09868） 跌逾1%。

【10：46】恒指最新跌422點，報18173點，科指跌2.7%，報3601點。網易 （09999） 跌逾5%，美團 （03690） 跌逾4%，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌逾1%，滙豐 （00005） 跌近3%。

【10：37】【人民幣匯價】人民幣離岸價跌穿7.1創半年低 港元兌人幣上衝9.1關

【10：31】【新股IPO】君聖泰醫藥遞表 傳集16億 越秀基金有份投資

【10：31】滙豐 （00005） 跌逾2%，低見57.25元。

【10：26】網易 （09999） 跌半成，低見131.7元，暫為表現最差藍籌，中芯 （00981） 逆市升逾1%，藍籌中表現最好。

【10：22】大市跌幅擴大至近400點，報18214點，跌380點，科指跌2.3%，報3616點。

【10：15】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌逾2%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 分別跌4%。

【10：13】恒指最新跌332點，報18263點，科指跌2.1%，報3625點。

【09：53】中芯國際 （00981） 升幅擴大至近3%，高見20.5元。

【09：44】三桶油下挫，其中，中海油 （00883） 跌4%，中石油 （00857） 跌近3%，中石化 （00386） 跌逾2%。

【09：42】恒指早段曾跌302點，低見18293點，最新跌270點，報18325點，科指跌1.9%，報3631點。

【09：40】中芯國際 （00981） 逆市靠穩，升0.9%，華虹半導體 （01347） 跌0.8%。

【09：36】滙豐 （00005） 、港交所 （00388） 跌逾1%，中移動 （00941） 、友邦 （01299） 跌0.8%。

【09：33】美團 （03690） 開市後跌幅擴至逾4%，低見110.9元破底。

【09：31】創科 （00669） 逆市升逾1%，早段高見74元。

【09：30】中國5月官方製造業PMI為48.8，低於預期的49.4及前值49.2，非製造業PMI為54.5，低於預期的55.2及前值56.4。

【中國經濟】中國5月官方製造業PMI跌至48.8遜預期 連續兩個月低於榮枯綫

【09：26】網易 （09999） 低開4%，京東 （09618） 、嗶哩嗶哩 （09626） 跌3%，快手 （01024） 跌逾1%。

【09：21】美團 （03690） 跌逾3%，開報112.1元破底，阿里巴巴 （09988） 跌1%，騰訊 （00700） 跌0.5%，恒指低開180點，開報18415點，科指跌1.2%，報3656點。

【09：13】期指低開249點，開報18249點。

【09：11】永義國際 （01218） 今早復牌，茂宸集團 （00273） 短暫停牌。

【09：05】恒指黑期跌約266點，報18346點，道指期貨跌25點，報33064點。

【08：30】巨星傳奇 （06683） 及科笛集團 （02487） 今日起招股。

【新股IPO】科笛集團2487周三起招股 入場費5000元 基投引入嘉實基金、新氧

【新股IPO】巨星傳奇6683周三招股 入場費約3182元

【07：45】【Morning精點】AI熱潮掀GPU爭奪戰如「廁紙之亂」︱日出康城主力牆風波4大銀行暫停涉事首都單位估價

【07：45】港股ADR收報18368點，跌226點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報58.65元，較港收市價低0.2元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報309.85元，較港收市價低6.35元或2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報77.06元，較港收市價低1.74元或2.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場觀望美國債務上限的原則性協議，能否順利在國會通過表決，道指跌50點或0.15%， 報33042點，納指升41點或0.3%， 報13017點，標指升不足1點， 報4205點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跳水238點 阿里美股低港2%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】中興通訊、華能國際、華電國際

責任編輯︰梁浩碩