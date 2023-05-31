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【美股焦點】星巴克CEO首次訪華　稱「中國將成最大市場」、目標2025年開設9000家門店

股市 08:45 2023/05/31

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【美股焦點】星巴克CEO首次訪華　稱「中國將成最大市場」、目標2025年開設9000家門店

除了Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）訪華外，星巴克（美：SBUX）全球首席執行官Laxman Narasimhan亦展開了首次中國訪問。他表示，中國咖啡市場的增長空間巨大，集團制定了2025年開設9000家門店的目標，並將繼續投資中國，未來中國將成為星巴克全球最大的市場。

Narasimhan表示，成熟、細分化的中國顧客接受新事物的速度和消費行為引領著全球的潮流。在門店拓展策略方面，星巴克將在中國堅持直營的商業模式，以更好地服務中國顧客。除了深入目前所在的城市，挖掘更多潛力，公司也將把門店覆蓋到更廣闊的市場。

同時，他又重申了星巴克對中國的長期承諾，並對公司未來發展充滿信心。

另外，上海市市長龔正5月29日會見了Narasimhan，並希望星巴克持續加強在滬研發、投資、應用產業功能佈局，繼續支持參加各類購物節和「咖啡文化節」、繼續服務第六屆進博會，上海將一如既往建設市場化、法治化、國際化的一流營商環境，持續加強外資企業權益保護。

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編輯：姚卓然

中國市場 外交 星巴克 馬斯克 咖啡 美股
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