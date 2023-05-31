▲ 【銀行危機】美銀行CMA曾挫9% 據報涉嫌違反政府合約條款

外電報道，美國地區性銀行聯信銀行（Comerica Bank，美：CMA）允許非美國本土的供應商參與處理「Direct Express」計劃，涉嫌違反與美國財政部簽訂的合約條款。聯信銀行一度跌8.9%，低見35.51美元，收報37.59美元，跌3.6%。

報道指出，與「Direct Express」計劃相關的所有服務「均應在美國或其領土內進行」，聯信的美國供應商i2c Inc.，在巴基斯坦亦設有辦事處，這導致聯信有機會違反合約條款。

「Direct Express計劃」是美國公民領取聯邦福利的渠道之一，如社會安全生活補助金、補充保障收入（SSI）和退伍軍人福利等可在透過計劃領取。

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記者：伍鍵文