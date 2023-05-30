  • 31°C
香港時間 : 2023531日 (週三) 00:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】 Cornerstone GO 電動車充電站於領展33個停車場陸續啟用

商業 23:13 2023/05/30

分享：

分享：

為響應政府於 2021 年公布的《香港電動車普及化路線圖》，基石科技(Cornerstone Technologies) 去年開始，成為領展資產管理有限公司(領展)其中一家電動車充電服務供應商，為領展旗下 33 個停車場安裝 Cornerstone GO 充電站。

Cornerstone GO 位於領展 T Town South 停車場的電動車充電站正式啟用，基石科技旗下的全新品牌 Cornerstone BUSINESS 牽頭推出首個跨行業「綠色運輸 先導計劃」，包括領展、Lalamove 及香港的士小巴商總會，合力推動業界落實轉用商用電動車。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

該公司的 Cornerstone BUSINESS 新品牌 eC-VAN 已經率先投資及購入第一批電動客貨車，我們正顛覆及引領商用電動車踏出轉型的第一步。eC-VAN將提供『租賃、充電、泊車』一站式解決方案，讓業界『零投資、低門檻』投入綠色物流。預計今年內，業界將有過百架客貨車轉換成電動車，其後增長將以倍數上升。

基石科技行政總裁葉兆康表示:「以 eC-VAN 的電動客貨車為例，每公里充電的成本(折後價)只是柴油的四分之一，其營運成本大幅節省，變相業界會賺取更多利潤，有助提供更大的誘因令司機轉型。而『綠色運輸先導計劃』 對實現零碳排放的目標有莫大裨益，根據數據顯示，電動客貨車與一般柴油客貨車相比，電動客貨車行駛每公里能減少碳排放達 63% ; 而電動的士與一般石油氣的士相比，電動的士行駛每公里則能減少碳排放達 35%。」

今年首季電動私家車已增至 63%
而環境及生態局首席環境保護主任(空氣質素政策)張展華亦表示：「在 2019 年，全港只有 6%電動私家車，在今年首季已增至 63%。換句話說，在兩輛新私家車中，其中一輛已換成電動車，而充足的充電設施是推動電動車的關鍵因素。要建構一個電動車網絡。」領展資產管理有限公司代表黎漢明指出：「領展正積極研究針對商用車的優惠方案，希望令業界更容易轉用電動車，以締造共贏的局面。」

香港的士小巴商總會理事長周國强先生表示:「隨著『綠色運輸 先導計劃』的推出，對業界有更多實際的支持，包括充電折扣、首批轉用電動的士能獲$3,000 充電津貼資助等等。未來將有更多 Cornerstone GO 充電站於領展旗下停車場落成，充電站供應問題解決了，業界的顧慮亦迎刃而解。到 2024 年底，業界估計至少需要有 800 至1,000 架的士轉換成電動的士，才追得上政府期望 2027 年底前有 3,000 架電動的士的目標。」

編輯：梁巧恩

開啟hket App，閱讀全文
汽車 數碼轉型 Lalamove 電動車

下一篇文章

【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費券】消費券成效大不如前　業界建議推大抽獎刺激消費
【消費券】消費券成效大不如前　業界建議推大抽獎刺激消費
【端午商機】糉子豐儉由人　一文看清早鳥優惠
【端午商機】糉子豐儉由人　一文看清早鳥優惠
【留人新招？】香港寬頻員工　免費享萬寧諮詢服務及藥物
【留人新招？】香港寬頻員工　免費享萬寧諮詢服務及藥物
【Uber失物】香港人坐Uber　金華火腿都可以遺下　如何自救？
【Uber失物】香港人坐Uber　金華火腿都可以遺下　如何自救？
【AI取代人類】研究指女性最受人工智能威脅工作機會
【AI取代人類】研究指女性最受人工智能威脅工作機會
【夏日商機】疫後市民改生活習慣　健身中心料生意飈4倍
【夏日商機】疫後市民改生活習慣　健身中心料生意飈4倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款