【電動車】 Cornerstone GO 電動車充電站於領展33個停車場陸續啟用

為響應政府於 2021 年公布的《香港電動車普及化路線圖》，基石科技(Cornerstone Technologies) 去年開始，成為領展資產管理有限公司(領展)其中一家電動車充電服務供應商，為領展旗下 33 個停車場安裝 Cornerstone GO 充電站。



Cornerstone GO 位於領展 T Town South 停車場的電動車充電站正式啟用，基石科技旗下的全新品牌 Cornerstone BUSINESS 牽頭推出首個跨行業「綠色運輸 先導計劃」，包括領展、Lalamove 及香港的士小巴商總會，合力推動業界落實轉用商用電動車。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

該公司的 Cornerstone BUSINESS 新品牌 eC-VAN 已經率先投資及購入第一批電動客貨車，我們正顛覆及引領商用電動車踏出轉型的第一步。eC-VAN將提供『租賃、充電、泊車』一站式解決方案，讓業界『零投資、低門檻』投入綠色物流。預計今年內，業界將有過百架客貨車轉換成電動車，其後增長將以倍數上升。



基石科技行政總裁葉兆康表示:「以 eC-VAN 的電動客貨車為例，每公里充電的成本(折後價)只是柴油的四分之一，其營運成本大幅節省，變相業界會賺取更多利潤，有助提供更大的誘因令司機轉型。而『綠色運輸先導計劃』 對實現零碳排放的目標有莫大裨益，根據數據顯示，電動客貨車與一般柴油客貨車相比，電動客貨車行駛每公里能減少碳排放達 63% ; 而電動的士與一般石油氣的士相比，電動的士行駛每公里則能減少碳排放達 35%。」



今年首季電動私家車已增至 63%

而環境及生態局首席環境保護主任(空氣質素政策)張展華亦表示：「在 2019 年，全港只有 6%電動私家車，在今年首季已增至 63%。換句話說，在兩輛新私家車中，其中一輛已換成電動車，而充足的充電設施是推動電動車的關鍵因素。要建構一個電動車網絡。」領展資產管理有限公司代表黎漢明指出：「領展正積極研究針對商用車的優惠方案，希望令業界更容易轉用電動車，以締造共贏的局面。」



香港的士小巴商總會理事長周國强先生表示:「隨著『綠色運輸 先導計劃』的推出，對業界有更多實際的支持，包括充電折扣、首批轉用電動的士能獲$3,000 充電津貼資助等等。未來將有更多 Cornerstone GO 充電站於領展旗下停車場落成，充電站供應問題解決了，業界的顧慮亦迎刃而解。到 2024 年底，業界估計至少需要有 800 至1,000 架的士轉換成電動的士，才追得上政府期望 2027 年底前有 3,000 架電動的士的目標。」



編輯：梁巧恩