【中小企ESG】中小企資源不足　籲覓專業人士協助

疫情令大眾更關心健康，更注重企業的社會責任。各國政府、大企更積極推動環境、社會和企業管治（ESG）的法規及策略。澳洲會計師公會2023年大中華區分會副會長葉耘開表示，明白中小企資源有限，但中小企面對客戶、銀行甚至保險公司等多個因素的推動，要發展就要跳出舒適圈，適應新常態下的營商模式。

澳洲會計師公會早前發布的「APAC SBS ESG Findings 2022-2023」中，也提到有89%的香港受訪中小企表示，在過去12個月有花時間及資源推動ESG。

4大因素推動中小企ESG

葉耘開指，過去只有大企注意ESG，至今已愈來愈多中小企留意及推動，他相信歸因於4大因素。第一為政府或行業法規要求；第二受客戶推動，皆因不少中小企為上市公司或跨國企業提供服務、產品，客戶需符合一定的ESG要求，如香港上市公司每年要提交ESG報告，變相會要求供應商也符合相關要求。「這不是定價的問題，是『有』還是『沒有』做的問題，是一種良性的趨向」，而香港政府亦有推出「綠色和可持續金融培訓先導計劃」，吸引更多金融從業員進修。第三因素亦有利中小企的企業形象，有利爭取更多定單；第四為獲得實際利益，如節能節水，有助減低營運成本。

中小企人才及資源有限，葉耘開建議宜花點錢，尋求第三方專業人士協助推行ESG；同時亦可善用坊間愈來愈多的可持續發展商業貸款。他指近年提供此類貸款的金融機構、申請貸款的企業也見上升。另外，若中小企執行環境管理體系（Environmental Management System, EMS），亦有助同時爭取客戶、減低成本。

▲ 澳洲會計師公會2023年大中華區分會副會長葉耘開表示，中小企在「社會和企業管治」方面宜多放些心思，尤其在疫情後更注重員工的健康及安全。(受訪者提供)

被問到一些中小企老闆感到要顧及更多範疇而應接不暇，葉耘開指：「不做（ESG），可能生意也沒有，要跳出過去的『舒適圈』。」

碳權交易機遇大 人才需求續增

各行業也在搶人才，中小企的挑戰更大。葉耘開稱現時ESG人才仍未足夠，尤其碳權交易未來在亞洲仍有很大發展空間。他相信對會計從業員而言，ESG的發展帶來新機遇。中小企雖未必能開設ESG相關部門，尋求外援也未嘗不可。

他建議，政府的中小企融資擔保計劃中加入ESG元素；亦可推出稅務優惠或基金鼓勵企業推動ESG。同時，多舉辦相關的研究會、講座及會議，令更多企業明白ESG的重要性，吸引更多投資者、企業及服務供應商參與，形成更強大的生態系統。

記者：梁巧恩

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