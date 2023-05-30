【內房危機】復星傳或接手 上海外灘萬達瑞華酒店

內地大型發展商萬達集團近日拋售資產的傳聞此起彼落，繼否認以160億元人民幣出售20個萬達購物中心後，如今該內房再傳出或沽售酒店。內媒報道，萬達集團旗下萬達商業計劃出售位於上海外灘的萬達瑞華酒店項目。消息指，目前該項目意向買家為內地綜合企業復星國際(00656)，雙方正在協商價格。

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萬達商業此前被傳出售位於浙江、江蘇和上海等經濟發達地區的20家購物中心，公司當時回應稱沒有直接出售計劃，但該報道又指出，有關計劃出售商場事宜屬實，萬達商業之所以稱沒有直接出售計劃，是因為部分項目仍處於地方政府規定的自持年限之內，能否出售及如何出售存在疑問，需要和地方政府溝通。

萬達集團今年最大的流動性風險，在於萬達商業無法分拆珠海萬達商管來港上市，將觸發其與投資者的對賭協議條款，須向投資者回購有關股權並支付利息，同時亦將觸發境外銀團貸款的提前還款條件。

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