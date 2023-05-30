  • 32°C
香港時間 : 2023530日 (週二) 21:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬銀行】WeLab Bank憧憬淨息差改善　料今年營運收入倍增

股市 21:07 2023/05/30

分享：

分享：

在客戶貸款去年大幅增長推動利息收入急升下，虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）去年虧損終收窄至4.6億元。該行行政總裁李家達接受本報專訪時預期，今年底港息有機會跟隨美息回落，有利於該行控制來自存款的資金成本，而該行貸款多採用定息，在年利率回報不斷優化之下，利息收入會增加。他又預計淨息差將有改善，而今年營運收入能以倍數增長。

李家達表示，今年首季營運收入按年增長4倍，增長動力主要來自淨利息收入，該行去年3月底夥電動車Tesla推車貸，至今在本港Tesla融資市場份額已升至接近50%，而去年下半年推出的理財服務GoWealth，亦貢獻今年首季營收。他指下月就該理財服務會有新產品，相信會令該服務亦成為頗佳的收入增長引擎。

預告GoWealth下月推新產品

營運開支方面，李家達稱，系統上的投資已完成，故今年該方面投資料不再需大量資金投入，而該行一直都在優化開支，控制成本將愈益具效率，料營運開支將有明顯收窄。

去年市場拆息上揚，李家達透露，該行去年淨息差接近3厘，有信心未來淨息差會愈來愈闊。他指港元拆息雖現處於高位，但美息亦似到頂，今年底美息甚至有機會開始向下走，相信港息亦會跟隨回落，這樣，定存居多的該行，資金成本亦會控制得更好，利息成本會下降。

另一方面，他指該行的貸款多是定息而非浮息，隨着該行逐漸優化實際年利率的回報，相信利息收入會增加，「因為我可以找到一班客不是低至年息1.68厘才借，而可能是低、中風險的客戶都各有些，或者可能透過夥伴合作形式吸到客戶，涉及貸款的回報都不錯」。他稱該行在大部分放貸的收益率有提升，目前收取客戶貸款利息平均年利率達低雙位數。

李家達指整個市場的逾期還款率和壞帳率都有緩慢上升趨勢，該行亦見相關比率上升，但增幅較市場為低，屬可控水平，重申該行續按明年收支平衡目標推進。

相關文章：

【著數優惠】WeLab Bank推Tesla車貸組合後　成Tesla香港車貸市場三甲

記者：胡學能

虛擬銀行 WeLab 港元 營收 Tesla 銀行
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【巴士加價】巴士加價恐帶動通脹　現價入iBond回報及上港元定存？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】Nvidia英偉達，Tesla盤前齊升逾4%　道指期貨跌12點、納指期貨升1.4%（不斷更新）
【美股期貨】Nvidia英偉達，Tesla盤前齊升逾4%　道指期貨跌12點、納指期貨升1.4%（不斷更新）
【人民幣匯價】人民幣離岸價跌穿7.1創半年低　港元站穩「9算」
【人民幣匯價】人民幣離岸價跌穿7.1創半年低　港元站穩「9算」
【北水+恒指】恒指跌穿黃金比率關口　北水走資18億　沽騰訊買美團（不斷更新）
【北水+恒指】恒指跌穿黃金比率關口　北水走資18億　沽騰訊買美團（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水轉錄14億淨流入　買盈富基金美團騰訊沽建行　恒指夜期微升16點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水轉錄14億淨流入　買盈富基金美團騰訊沽建行　恒指夜期微升16點（不斷更新）
【債務上限】拜登感覺良好　假期照打電話給議員拉票　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】拜登感覺良好　假期照打電話給議員拉票　一文看清最新進展（不斷更新）
【日圓走勢】日圓險守141　政府央行緊急開會緊盯滙價對經濟影響
【日圓走勢】日圓險守141　政府央行緊急開會緊盯滙價對經濟影響
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款