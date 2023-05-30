【虛擬銀行】WeLab Bank憧憬淨息差改善　料今年營運收入倍增

在客戶貸款去年大幅增長推動利息收入急升下，虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）去年虧損終收窄至4.6億元。該行行政總裁李家達接受本報專訪時預期，今年底港息有機會跟隨美息回落，有利於該行控制來自存款的資金成本，而該行貸款多採用定息，在年利率回報不斷優化之下，利息收入會增加。他又預計淨息差將有改善，而今年營運收入能以倍數增長。

李家達表示，今年首季營運收入按年增長4倍，增長動力主要來自淨利息收入，該行去年3月底夥電動車Tesla推車貸，至今在本港Tesla融資市場份額已升至接近50%，而去年下半年推出的理財服務GoWealth，亦貢獻今年首季營收。他指下月就該理財服務會有新產品，相信會令該服務亦成為頗佳的收入增長引擎。

預告GoWealth下月推新產品

營運開支方面，李家達稱，系統上的投資已完成，故今年該方面投資料不再需大量資金投入，而該行一直都在優化開支，控制成本將愈益具效率，料營運開支將有明顯收窄。

去年市場拆息上揚，李家達透露，該行去年淨息差接近3厘，有信心未來淨息差會愈來愈闊。他指港元拆息雖現處於高位，但美息亦似到頂，今年底美息甚至有機會開始向下走，相信港息亦會跟隨回落，這樣，定存居多的該行，資金成本亦會控制得更好，利息成本會下降。

另一方面，他指該行的貸款多是定息而非浮息，隨着該行逐漸優化實際年利率的回報，相信利息收入會增加，「因為我可以找到一班客不是低至年息1.68厘才借，而可能是低、中風險的客戶都各有些，或者可能透過夥伴合作形式吸到客戶，涉及貸款的回報都不錯」。他稱該行在大部分放貸的收益率有提升，目前收取客戶貸款利息平均年利率達低雙位數。

李家達指整個市場的逾期還款率和壞帳率都有緩慢上升趨勢，該行亦見相關比率上升，但增幅較市場為低，屬可控水平，重申該行續按明年收支平衡目標推進。

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記者：胡學能