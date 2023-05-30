中銀航空租賃和美航訂協議 收購回租6架飛機

亞太區最大飛機租賃商中銀航空租賃（02588）公布，與獨立第三者美國航空訂6架波音737-8飛機融資租賃協議。集團表示，有關飛機計劃於今明兩年交付，交易構成一項須予披露交易，但由於屬為合資格飛機出租商，交易構成一項合資格飛機租賃活動而獲豁免遵守指定規定。截至3月31日，集團擁有、管理或已訂購635架飛機。

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這是中銀航空租賃5月的第二項收購。本月中，集團與飛機製造商空中巴士及UT Finance Corporation訂立協議，購入７架空客A320 NEO系列飛機，預期今年獲交付。

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