【新股IPO】巨星傳奇6683正式招股、入場費約3182元　周杰倫貢獻收入近6成

▲ 【新股IPO】巨星傳奇6683周三招股 入場費約3182元

「周杰倫概念股」巨星傳奇 （新上市編號：06683） 周三（31日）至下周一（6月5日）招股，招股價介乎5.5至6.3元，每手（500股）入場費為3181.8元。以巨星傳奇發售1.27億股計，最多集資額7.97億元。巨星傳奇料6月13日掛牌。據巨星傳奇招股書，2022年公司圍繞周杰倫表演、宣傳的營業額達58.5%。

巨星傳奇招股詳情 業務 銷售「魔胴咖啡」、護膚品等；IP創造及營運 新上市編號 06683 發售股數 1.27億新股 每手股數 500股 招股價 5.5元至6.3元 每手入場費 3181.8元 最高集資額 7.97億元 招股日期 5月31日至6月5日 上市日 6月13日

巨星傳奇主席：不只側重單一藝人 招股書：十分依賴周杰倫

巨星傳奇聯合創始人為周杰倫母親葉惠美和楊峻榮，公開發售股份後，二人持股比例將從27.6%下降至24.9%。周杰倫合作多年的作詞人方文山則為巨星傳奇的首席文化官。

雖然集團股東、管理層、產品都與周杰倫有密切聯繫，集團主席馬心婷認為，公司雖被吹捧為「周杰倫概念股」，但集團並不側重某一藝人或產品，即使集團具藝人資源，產品亦需具品質才獲市場支持。

據巨星傳奇招股書，公司則指「新零售業務及IP創造及營運業務均十分倚賴周杰倫」。在往績期2019年至22年間，公司新零售分部下涉及周杰倫或其相關IP的宣傳活動的產品，分別公司總收入的83.0%、72.8%、64.8%及45.2%；圍繞周杰倫生或由其作為表演者之一的IP創造及營運佔公司總收入的5.7%、19.6%、9.1%及13.3%。

集團在快手平台的周杰倫「周同學」帳號支持者達5200萬，健身達人劉畊宏IP的抖音支持者達7150萬戶，其他合作藝人包括孫耀威等陸、港、台三地。集團除發布招股詳情外，周二（30日）與藝人陳法蓉作戰略合作儀式。

馬心婷表示，集團選取藝人具嚴格標準，看重言行、內涵及經歷，能抵禦藝人品格的相關風險。

巨星傳奇首席財務官賴國輝表示，集團IP及新零售業務收入佔比約「4：6比」，將透過直播帶貨，與抖音作更深度合作保持集團利潤。賴國輝認為集團流量尚未消化，需推出更多具自有配方產品維持高毛利，年來推出的節目《樂與樂快樂》以及《周遊記2》有助保持集團利潤。

巨星傳奇新零售業務大部分收入來自魔胴咖啡的銷售，而IP創造及營運業務包括內容創作和管理，以至許可及銷售相關產品。

集團預期籌得款項約37.3%將用於創建明星IP及相關內容；約22.3%將作多媒體網絡（MCN）產品曝光率及產品銷售、開發專有直播賬號；約22.2%將作多元化產品組合；約8.2%作提升IT基礎建設及增加IT開發投資；10%作運營資金及一般公司用途。

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記者：宋佩恩