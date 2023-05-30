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【新股IPO】巨星傳奇6683周三招股　入場費約3182元

新股IPO 20:28 2023/05/30

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【新股IPO】巨星傳奇6683周三招股　入場費約3182元

周杰倫概念股巨星傳奇 （新上市編號：06683） 周三（31日）至下周一（6月5日）招股，招股價介乎5.5至6.3元，每手（500股）入場費為3181.8元，共發售1.27億股計，集資額約8億元。巨星傳奇料6月13日掛牌。

巨星傳奇招股詳情
新上市編號 06683
發售股數 1.27億新股
每手股數 500股
招股價 5.5元至6.3元
入場費 3181.8元
最高集資額 7.97億元
招股日期 5月31日至6月5日
上市日 6月13日

周杰倫歌曲創作人方文山任集團首席文化官

周杰倫母親葉惠美與楊峻榮為巨星傳奇聯合創始人，公開發售股份後，持股比例將從27.6%下降至24.9%。周杰倫的名曲《七里香》作詞人方文山則為巨星傳奇的首席文化官。集團主席馬心婷認為，集團雖吹捧為周杰倫概念股，但集團並不側重某一藝人或產品，即使集團具藝人資源，自主品牌亦需具品質才獲市場支持。

產品方面，集團主打周杰倫的周同學IP的快手 （01024） 平台支持者達5200萬，健身達人劉畊宏IP的抖音支持者達7150萬戶，以及孫耀威等藝人，旗下藝人來自中、港、台三地。集團除發布招股詳情外，周二（30日）與藝人陳法蓉作戰略合作儀式。馬心婷表示，集團選取藝人具嚴格標準，看重言行、內涵及經歷，能抵禦藝人品格的相關風險。

巨星傳奇首席財務官賴國輝表示，集團IP及新零售業務收入佔比約「4：6比」，將透過直播帶貨，與抖音作更深度合作保持集團利潤。賴國輝認為集團流量尚未消化，需推出更多具自有配方產品維持高毛利，年來推出的節目《樂與樂快樂》以及《周遊記2》有助保持集團利潤。

巨星傳奇去年純利逾6000萬元，可瀏覽【下一頁】

集團預期籌得款項約37.3%將用於創建明星IP及相關內容；約22.3%將作多媒體網絡（MCN）產品曝光率及產品銷售、開發專有直播賬號；約22.2%將作多元化產品組合；約8.2%作提升IT基礎建設及增加IT開發投資；10%作運營資金及一般公司用途。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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記者：宋佩恩

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孫耀威 作詞人 港股 陳法蓉 集資 IPO 周杰倫
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