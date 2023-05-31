【裝修設計】翻新41年樓齡240呎舊樓 暖色調打造「奶茶風」

樓齡問題一直都困擾着不少香港人，皆因大樓齡的單位，往往有不同的問題，今期《精明裝修》介紹的個案位於深水埗的金盟大廈，至今已有41年樓齡，新業主購入單位作一人自住之用，考慮到單位日久失修，而且舊有間隔以貼合3人家庭為主，不合新業主的生活習慣及需求，因此找來PANO INTERIOR DESIGN協助完成裝修，整個工程需時70個工作天，總共花費36萬。

單位面積為240平方呎，設計上走「奶茶風」，考慮到成本上的限制，以及戶主希望一切從簡的要求，因此單位上比較少訂制木器家具，設計師在設計上選擇使用顏色的對比為設計主軸，通過暖色調的奶茶色為主軸，並配搭木紋地板來淡化空間飽和度，牆身方面則用上了大範圍的奶茶色調，令視覺上更加柔和，並帶出客廳空間奶茶風的主題性。

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打通間隔轉開放式廚房

原則的間隔是給予三人家庭居住，由於空間有限的關係，前業主將原有大部分空間都用在睡房區域作私人空間，減少了日常生活的區域如廚房及客廳。而新業主為一人居住，生活空間主要圍繞客飯廳，因此設計師選擇將整個空間重新進行規劃，除了將原有廚房改為開放式，單位在裝修過程亦拆除大部分間隔牆身，不但令到成個單位的空間感大增，同時亦在視覺上將成個空間拉直及擴闊。

此外，設計師在燈光上亦下了不少功夫，由於受到單位的原因低樓底限制，因此單位採用了路軌射燈和吊燈來減低空間的壓抑感，戶主亦能因應自己的生活需求來靈活調整照明效果，例如當朋友上門拜訪時，可以選擇只可開少量的路軌射燈，並配搭吧枱上方位置的兩盞吊燈營造氣氛。

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裝修費用 預備措施，清拆，設計費用及清潔事項：35,000元 打拆：27,000元 室內及室外水喉工程：30,000元 電力工程：50,000元 泥水工程：73,000元 油漆：32,000元 現場木工工程：30,000元 訂製傢俬：83,000元 總共：360,000元

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撰文：鄭日棱