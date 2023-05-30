▲ 【日本物價】去年加價流失顧客！日本壽司郎「最貴黑碟」降價100日圓 最平黃碟增至逾80款、另推時價白碟

日本飲食巨企FOOD&LIFE COMPANIES（F&LC）宣布，旗下迴轉壽司連鎖壽司郎由周三（31日）起，日本全國分店會將最貴黑碟壽司會減價100日圓，至每碟260日圓起，同時將最平黃碟增加至超過80款，過去勁具人氣的甜蝦壽司及蝦沙律軍艦將會回歸。

現時日本壽司郎提供3款顏色碟，包括120日圓起的黃碟、180日圓起紅碟及360日圓起的黑碟。日後黑碟將降至260日圓起，據介紹，黑碟共有7款商品，其中包括手捲壽司「匠之海鮮卷」、在三文魚上加入鮭魚籽的「三文魚魚籽軍艦」以及「本鮪紅身」等。

新增五款時價白碟

此外，壽司郎計劃新增時價的白碟，壽司郎日後會根據魚類採購價格變動價錢，現時共提供五款白碟。

日本壽司郎社長新居耕平表示，聽到市場有聲音說很難負擔360日元的黑碟，「我們為了讓更多人負擔得起，設置了更加容易接受的價格。我們希望顧客能夠感受到更多的選擇樂趣。」

去年加價後店舖銷售下跌

壽司郎在2022年10月以食材採購成本上漲為由，罕有地全國加價，將每碟最平價格由110日圓提高到120日圓，然而自那時以來，銷售額和客戶數量一直在下降，4月份現有店舖的銷售額按年下降了15.2%，客戶數量按年下降了17.7%。公司計劃加強低價和中價位的經典菜品，以吸引更多客戶。

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編輯：李哲毅