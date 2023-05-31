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【職場調查】逾7成僱主想請人 72%認為香港人才不足 CTgoodjobs 辦講座講解政府最新搶人才情況

理財智慧 12:33 2023/05/31

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全球人才短缺，為紓緩本地人才短缺的情況，政府去年宣布成立人才服務窗口及優化多項輸入人才計劃，藉此吸引更多內地或海外人才來港就業。為了解本港最新招聘情況及僱主對政府優化人才輸入計劃的看法，一站式求職及招聘平台 CTgoodjobs早前進行名為「優化輸入人才計劃講座 2023意見調查」，調查發現，有多於 7 成（73%）的僱主有意在 2023 年增聘人手，而當中有 38%受訪僱主認為增聘人手的主要原因是「人手不足」，其次是「擴充業務」（32%）及「增補員工流失」（29%）。

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【青姐話】波動市 考理智

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有近 3 成的受訪僱主表示今年將會增聘「多於 50 人」（29%），而增聘「1 至 5 人」的有 28%。雖然僱主有意請人，惟勞動力市場人才不足，高達 72%的受訪僱主認為現時的本地人才不能滿足本年度招聘需求。分別有 59%及 32%的受訪僱主會考慮「聘用內地人才」及「聘用海外人才」，其次是會內部培訓員工（38%）及合併職位（31%）。
 

 

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對於政府一系列優化輸入人才計劃，有 65%的受訪者表示有興趣，但有多於一半（51%）人對計劃的了解程度只有 2 分或以下（5 分為滿分）。至於他們認為最能協助企業達到本年度招聘需求的是「高端人才通行證計劃」（79%）、「放寬一般就業政策」（45%）及「放寬輸入內地人才計劃（44%）。

為了令僱主對優化輸入人才計劃有更清晰的理解，CTgoodjobs於周二（30日）舉行《優化輸入人才計劃講座 2023》，並請到勞工及福利局副局長何啟明出席，講解政府最新吸引人才措施，並親身解答現場僱主及人力資源從業員的提問。
 

 

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香港經濟日報集團執行董事兼公司秘書及財務主管王清女士（Vivienne Wong）在致辭時指出，CTgoodjobs 十分關注本港「人才荒」議題，不時訪問各行各業的專家收集意見，務求陪伴僱主走過招聘的旅程。她期望透過《優化輸入人才計劃講座 2023》，讓僱主及人力資源從業員對未來招聘有更清晰的藍圖。
勞工及福利局副局長何啟明表示，「由去年 12 月底直至今年 4 月初，我們就各項輸入人才計劃已經批出約 3 萬宗申請，當中『高端人才通行證計劃』佔約 13,000 宗，逾 95%的獲批人才都是 50 歲以下，其中 18 至 30 歲佔約一半。」他又向與會者介紹政府本月剛宣布擴大的「人才清單」，把涵蓋的專業由原有 13 項增加至 51 項，即時應用於多個輸入人才計劃，吸引更多高質素人才來港，滿足香港的發展需要。」

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責任編輯：陳詠妍

 

 

 

 

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