【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用

今期《精明裝修》介紹的單位為位於太古城海景花園的翠榕閣，由於家庭成員眾多，以及要迎接新生命到來，因此業主購買了這個近海鑽石形的1,015平方呎單位，並找來OooooLab Interior Design協助裝修。設計師選擇把單位間牆拆掉重新規劃，將該單位演變成為一個擁有客廳，開放式廚房，1間客房，1間工人房，1間儲物房及1間特大主人套房的布局。

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基於業主要求，單位在設計上以北歐風格為主，在用色方面，設計師利用淺灰．奶白色等淺色調和木飾面做拼接變化，加上雲石來配些許金屬物料，令單位突顯層次感。此外，單位亦採用了大量石材等自然物料，為單位增添大自然氣息。

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設計師黎俊傑（Adam Lai）表示，是次設計最大的難題為單位的鑽石型廳設計，以及原開則導致的室內光綫不足，為了解決大廳內的光綫不足及空間感壓迫問題，他選擇將廚房打通，利用新間隔及比例增加採光度，使整體變得明亮舒適，此外打通廚房亦有助視覺上成為一整體，讓起居室空間感大大提升，並為親戚朋友聚餐提供足夠空間。

客廳區域備有特色吊燈，天花組燈及櫥櫃組燈，通過不同的燈光轉繳可有效提升格調與氛圍。另外櫥櫃特別運用層板架配上燈帶設計成一個展示區，讓主人可以展示收藏的漂亮杯盤，讓杯盤茶具成為廚房布置焦點，替牆面增色不少層次。由於女主人喜歡烹調美食，所以家具上就選擇嵌入式電器櫃組合櫥櫃，以收納所有大大小小的廚房家電廚房用品。

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而在主人套房方面，睡房布置較為溫馨，主要以功能性和實用舒適為重點，整體用色方面與客飯廳互相呼應，除了運用了白色及大地色系外，亦加入金屬元素營造輕奢感。為了增添主人房的空間感，設計師把原本客房和主人套房房間之間的牆間拆掉，重新規劃，加大主人房的空間，讓他們可以擁有自己衣帽間，但考慮到再間牆規劃衣帽間會影響主人套房空間感及靈活性，因此巧妙利用系統櫃做規劃組合成衣帽空間。

最後，設計師亦特意為將出生的孩子預留專屬嬰兒房，為配合孩子玩耍和看圖書的需求，房間設計上特意加強了燈光，吊燈燈泡外面是蒙砂燈罩，可折射和柔化處理經過的光源，避開刺激嬰兒眼球發育，同時房內有充足的照明，曲面的櫃邊造型更可以保護孩子不受銳角的碰撞。

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撰文：鄭日棱

編輯：黃銳