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【旅遊稅】英國旅遊業復甦緩慢　《每日郵報》倡重推退稅及取消旅客稅

環球政經 19:50 2023/05/30

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據《每日郵報》報道，英國的旅遊人數並未重返疫情前水平，有評論認為政府應重新為遊客推出購物免稅，和取消旅客稅，以吸引更多旅客到訪英國。

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英國官方統計數據顯示，自疫情解封以來，英國旅遊業恢復緩慢，與2019年同期相比，去年10月至12月英國的入境訪問量下跌7%；去年共有3,120萬人次遊客到訪，與2019年相比下降24%；遊客支出與2019年同期相比亦跌7%，只有265億英鎊，若考慮通脹因素，跌幅更大，大跌17%。

相比之下，法國、西班牙的遊客支出水平是疫情前的三倍多，意大利和德國的遊客支出也達到2019年的兩倍。業內人士認為英國政府加徵旅遊稅，阻礙了入境游客人數和消費復甦。

【阿里巴巴9988】一文看清大行予阿里   最新評級和目標價【見下頁

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《每日郵報》發起「取消旅遊稅」（Scrap the Tourist Tax）運動，獲得了來自零售、酒店和旅遊業的200多位商業領袖以及前首相在內的數十位資深議員的支持。英國財政部表示，若實行免稅購物，該國每年將減少約20億英鎊的收入，但也有人反駁稱，免除旅遊稅可以吸引到更多遊客，能夠促進旅遊消費和經濟發展，從而產生更多稅收。

英國在脫歐前，外國旅客在商店街、機場購物，或所購商品放在個人行李隨身攜帶出境，都可享增值稅（VAT）退稅，但這項免稅優惠自2021年1月1日起取消。

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撰文 : 陳楚琨

脫歐 零售 英國 酒店 英鎊 經濟

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