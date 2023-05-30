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【新股IPO】科笛集團2487周三起招股　入場費5000元　基投引入嘉實基金、新氧

股市 19:54 2023/05/30

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【新股IPO】科笛集團周三起招股　入場費5000元　基投引入嘉實基金、新氧

專注於皮膚學的生科公司科笛集團 （新上市編號：02487） 計劃5月31日至6月5日（周三至下周一）起招股，招股價介乎20.65至24.75元，每手（200股）入場費約4,999.92元，集資最多約5.4億元，預計6月12日掛牌上市。獨家保薦人為中金公司 （03908）

科笛引入嘉實基金、無錫新鴻笛創投及新氧（美：SY）為基石投資者，分別認購2000萬美元、220萬美元及100萬美元等值股份。

科笛指出，集資所得約45%將用於核心產品CU-20401的研發；約22%用於撥付主要產品CU-40102及CU-10201的研發；約18%用於撥付公司管線中其他候選產品；約10%用於管線擴展的技術開發及業務開發；其餘5%為營運資金及其他一般企業用途。

科笛目前擁有一項核心產品及8項其他管線候選產品，包括核心產品CU-20401，是一種可針對脂肪堆積的重組突變膠原酶，預計於今年第三季度啟動II期臨床。科笛亦分銷海外合作夥伴開發的兩款商業化產品，其餘9款產品均處於研發階段。

科笛集團招股資料
新上市編號 02487
發售股份總數 2128.18萬股
招股價 20.65-24.75元
一手 200股
入場費 4,999.92元
最高集資額 5.4億元
招股日期 5月31日-6月5日
上市日 6月12日
獨家保薦人 中金
基石投資者 嘉實基金、無錫新鴻笛創投、新氧

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

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