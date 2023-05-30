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【新股IPO】科笛集團2487周三起招股 入場費5000元 基投引入嘉實基金、新氧
專注於皮膚學的生科公司科笛集團 （新上市編號：02487） 計劃5月31日至6月5日（周三至下周一）起招股，招股價介乎20.65至24.75元，每手（200股）入場費約4,999.92元，集資最多約5.4億元，預計6月12日掛牌上市。獨家保薦人為中金公司 （03908） 。
科笛引入嘉實基金、無錫新鴻笛創投及新氧（美：SY）為基石投資者，分別認購2000萬美元、220萬美元及100萬美元等值股份。
科笛指出，集資所得約45%將用於核心產品CU-20401的研發；約22%用於撥付主要產品CU-40102及CU-10201的研發；約18%用於撥付公司管線中其他候選產品；約10%用於管線擴展的技術開發及業務開發；其餘5%為營運資金及其他一般企業用途。
科笛目前擁有一項核心產品及8項其他管線候選產品，包括核心產品CU-20401，是一種可針對脂肪堆積的重組突變膠原酶，預計於今年第三季度啟動II期臨床。科笛亦分銷海外合作夥伴開發的兩款商業化產品，其餘9款產品均處於研發階段。
|科笛集團招股資料
|新上市編號
|02487
|發售股份總數
|2128.18萬股
|招股價
|20.65-24.75元
|一手
|200股
|入場費
|4,999.92元
|最高集資額
|5.4億元
|招股日期
|5月31日-6月5日
|上市日
|6月12日
|獨家保薦人
|中金
|基石投資者
|嘉實基金、無錫新鴻笛創投、新氧
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記者：伍鍵文