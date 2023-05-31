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6歲孤兒疑為侏儒症成人遭棄養 養父母反指遭迫害鬧羅生門

環球社會熱點 09:05 2023/05/31

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美國一宗案件有如電影《孤兒怨》（Orphan）的現實版，印第安納州一對夫婦2010年領養烏克蘭孤兒Natalia，但其後質疑對方並非6歲兒童，而是一名患侏儒症的成人而選擇棄養。養父母被控疏忽照顧兒童，但他們反指控Natalia有反社會人格，並曾經想迫害他們全家。

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美國調查探索頻道（Investigation Discovery）周一（29日）播放新紀錄片《The Curious Case of Natalia Grace》，製作人試圖追尋這宗案的真相。

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紀錄片引述養父母巴內特（Michael Barnett）及前妻Kristine指，當年他們收養Natalia時，出生證明文件顯示Natalia於2003年9月出生，即仍未滿7歲。

巴內特指兩人領養Natalia的翌日，Kristine為養女洗澡時發現對方竟然已長出陰毛，又從她的房間找出沾有血漬的內褲。

巴內特於片中聲稱，Natalia曾威脅要殺死他，更試圖偷偷收藏刀具，及將清潔劑倒入前妻的飲品內。

據悉，Natalia曾入住精神病院一段時間，巴內特聲稱Natalia有反社會人格。

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直至2012年經醫生為Natalia評估後，巴內特夫婦決定將Natalia的年齡改為22歲。他們一家於2013年移居加拿大，卻將Natalia遺留在美國一個住宅單位，為她支付租金但與她斷絕來往。

巴內特夫婦其後被控疏忽照顧兒童，但他們堅稱Natalia是一名成年女性。 由於Natalia的法定年齡已修改，因此控方撤訴。

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責任編輯：鄭錦玲

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