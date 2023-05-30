▲ 【虛擬資產】梁鳳儀：證監會在虛擬資產是最一致、可預計的監管者

虛擬資產交易平台強制發牌制度6月1日起生效，證監會行政總裁梁鳳儀出席金融學院傑出領袖系列網上研討會時表示，雖然外界常說香港改變虛擬資產監管態度，但證監會一直視保障投資者為最重要議程，即將生效的監管制度無令經紀、交易平台感到意外，形容證監會在虛擬資產議題上是「最一致、最可預計的監管者」。

梁鳳儀指，在證監會最初提出虛擬資產平台必須符合內部監控要求時，不少人都質疑香港將金融科技、加密初企趕走，變相送他們到新加坡或其他地區發展。從去年一連串加密企業危機下，外界漸理解若有內部監控、客戶資產分隔等要求，部分傷害可被避免，證監會也是在此基礎上推出監管框架。

梁鳳儀重申，最新發布的虛擬資產交易平台指引是根據「相同業務，相同風險，相同規則」，與證券經紀類似，虛擬資產平台是基於客戶資產、信任才能營運，因此必須做到資產分隔，「在個別細節如保險覆蓋比率，可以降低要求，來讓平台更容易經營，但核心原則不會動搖」。

梁鳳儀：港交所碳排放市場路難行

在可持續發展議題，證監會前主席梁定邦在會上提及，不少企業都憂慮明年將實行的氣候相關披露框架，與國內企業披露準則的兼容度，未知香港實行程度和如何執法。

梁鳳儀表示，IFRS基金會將在6月公布國際可持續發展準則理事會（ISSB）氣候披露準則框架，國際證監會組織IOSCO也在籌備相關工作，包括提供推薦的匯報報告。她表示，港交所亦正諮詢業界意見，完成後將會提供相應指引，理解業界現時憂慮，強調推行過程會預留時間讓企業逐步達成高標準的披露。

她也提及，港交所推出自願碳排放交易平台Core Climate，面對國際上不少地方也有各自的平台，要立足並不容易，而中國內地的披露準則與國際間有不少相異之處，讓香港有連接中國與世界的機會，但仍有大量工作需要完成。

「質疑聲音讓我們更反省自身不足」

另外，她也被問及過去數年香港常被質疑難以保留人才、國際地位，梁鳳儀稱，「國際社會的聲音讓我們更反省自身不足」，在香港重新開放後，證監會、金管局不斷出訪介紹香港現況，也力邀國際機構來港親身看看，親自判斷質疑聲是否屬實。

她續指，不單止向外推廣，香港更需要「做實事」加強競爭力，如進一步加強互聯互通機制，包括她過去兩個月三度到訪北京，形容行程感受到北京當局也很願意進一步開放金融市場，會在改良滬深港通、擴大人民幣國際化、跨境理財通等方面，加強香港競爭力。

【開市追揸沽】債限達協議港股見底未？ 美團、網易績後部署

相關文章 ：

【加密貨幣】證監會僅限散戶參與大型代幣、不准買賣穩定幣 業界稱門檻高冀僅屬初步安排（第二版）

【加密貨幣】金管局證監會據報4月主持會議 助虛擬資產行業獲銀行服務

記者：麥德銘