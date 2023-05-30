▲ 【失信老賴】ofo創始人戴威美國二次創業再陷困境 傳資金鍊受阻、門店擴張停滯

被內地列入老賴（失信被執行人）的共享單車ofo創始人戴威據報在美國再次創業，開設的咖啡連鎖店 About Time Coffee ，然而有內媒稱，戴威有份的About Time Coffee遭遇經營危機，資金鍊斷裂，擴張計劃停滯，部分門店已經停業。

最新有內媒稱，About Time Coffee 目前的運營已經陷入困境，資金鍊遇到瓶頸，整個項目接近停營邊緣。有內媒引述一位接近該項目的知情人士告訴稱，目前 About Time Coffee 在紐約已經開始關店，另一位接近戴威的知情人士證實，整個 About Time Coffee 連鎖門店的擴張計劃已經徹底停止，原有門店的運營也處於停滯狀態，維持著更簡單的運營，項目內部成員都在觀望。

報道指出，About Time Coffee紐約地區兩家核心門店最近2個月暫停營業，目前還有4間間店維持營業。

戴威傳有份組建團隊

據報About Time Coffee 是戴威在美國復出後的第二次創業，第一次是在西雅圖創辦租賃外置叉電器初創公司。戴威此前的項目 ofo 小黃車仍然債務纏身，用戶押金難以退還，戴威本人也被法院列為老賴，遭限制內地消費。

有外電曾稱，戴威是作為小股東參與About Time Coffee 項目，而About Time Coffee 首席執行官Marian Chen曾透露，戴威協助組建了About Time團隊，並安排了品牌與投資者的會議。她提到，戴威持有該公司的少數股權。

老賴可坐車往香港搭飛機

2018年12月19日，戴威在ofo的公司內部信中表示「不逃避，為欠著的每一分錢負責。」然而5年過去，超千萬用戶仍未等到按金退還。

外界關注身負40條限制消費令的戴威，究竟是如何赴美創業，有內媒解釋，限制消費只是意味著不能購買機票、高鐵票、以及普通列車的臥舖票，但老賴仍然可以選擇通過其他的方式出行，例如汽車等，故戴威還是有辦法去美國的，比如先坐車到深圳，然後前往香港坐飛機去美國。

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編輯：李哲毅