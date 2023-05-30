【消費券】WeChat Pay 加碼推出三大獎賞活動 最高可獲238元獎賞

2023年消費券計劃第二期登記在即，作為協助發放電子消費券的儲值支付工具營辦商之一的WeChat Pay HK宣佈推出三大精彩獎賞。三大精彩獎賞活動將由2023年6月1日起緊接推出，包括迎新優惠，每位新登記或轉會至WeChat Pay HK領取消費券的用戶可率先獲贈總值50元的電子現金券；另外成功選用WeChat Pay HK登記2023年第二期消費券的用戶可享5次抽獎機會，每次抽獎均有機會贏取價值高98元電子現金券1張； 無論新登記或現有登記用戶，只要以WeChat Pay HK領取第二期消費券，均可在「印花專區」基礎消費任務裡，獲得雙倍基礎印花額度，更快兌換各種商戶電子現金券。三大獎賞活動，讓用戶可獲得價值238元獎賞。

獎賞一︰50元電子現金券

2023年6月1日起至2023年7月15日，所有新登記用戶可率先獲贈50元通用電子現金券。新登記用戶指2022年未有選用WeChat Pay HK登記2022年消費券計劃並於2023年消費券計劃第二期登記選用WeChat Pay HK登記領取消費券的WeChat Pay HK用戶。新登記用戶只要進入其WeChat Pay HK賬戶的「政府消費券」頁面就可獲贈總值50元的新登記獎賞，內含5張價值10元電子現金券，在全港接受WeChat Pay HK的商戶單次消費滿20元並透過WeChat Pay HK付款時可使用1張。

獎賞二︰WeChat Pay HK加碼5次限時抽獎 每次有機會抽價值高達98元電子現金券

此外，所有已登記用戶可享有5次限時抽獎機會。推廣期內，任何WeChat Pay HK用戶進入其WeChat Pay HK賬戶的「政府消費券」頁面（點擊WeChat>我>服務>「政府消費券」）可提前體驗２次抽獎機會。當用戶成功選用WeChat Pay HK登記2023年消費券計劃第二期消費券，可再獲贈3次抽獎機會，具體成功登記時間以政府通知WeChat Pay HK的結果為準。

獎賞三︰雙倍印花賞

無論新登記還是現有已選用WeChat Pay HK領取消費券的用戶，一律可在「印花專區」基礎消費任務裡，獲得雙倍基礎印花額度，用電子印花兌換各大商戶電子現金券。自2023年7月16日第二期消費券派發開始，每月可以使用雙倍電子印花額度額外兌換價值10元的電子現金券，推廣期內可以兌換總值高達50元電子現金券。

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責任編輯：陳玉蓮