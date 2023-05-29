春泉產業信託回購股東手持4.23%基金單位　涉資1.5億元

春泉產業信託(01426.HK)管理人春泉資產管理宣布，春泉產業信託擬回購BT Cayman Ltd.所實益擁有的基金單位，相當於已發行基金單位總數約4.23%的基金單位，總代價約1.5億港元，將構成場外交易，提供以每個基金單位2.381元回購春泉產業信託基金單位的機遇，料將為春泉產業信託每個基金單位分派和每個基金單位資產淨值帶來裨益。

大行予快手投資評級及目標價﹕

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

春泉資產管理行政總裁及執行董事梁國豪表示，相信此項交易是對資本的有效使用，亦清楚展現出對春泉產業信託的戰略、資產實力及長期增長潛力充滿信心。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正