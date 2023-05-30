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【新股IPO】內地兩輪車產銷商綠源集團 再度遞交來港上市申請

股樓投資 15:27 2023/05/30

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綠源集團再度遞交來港上市申請，中信建投國際為獨家保薦人。根據其初步招股文件顯示，綠源集團是一個內地兩輪車提供商，專注於設計、研發、製造及銷售電動兩輪車，並於行內推動技術發展，其收益主要來自電動兩輪車銷售，而電動兩輪車大致分為電動摩托車、電動輕便摩托車及電動自行車。其次，公司亦從出售其他特殊功能車輛、電池及其他車輛部件以及向經銷商提供各種服務產生收益。

 

【收息股】 滙豐研究：中國經濟復甦不均衡 關注優質收息股（附11隻推介股）【見下頁

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2022年度，電動自行車、電動輕型摩托車以及電動摩托車收益分別為22.32億、2.58億及9.54億元人民幣，分別佔總收益46.7%、5.4%、19.9%。在2020年至2022年期間，各年收益分別是23.78億、34.18億及47.83億元人民幣，而淨利潤則分別為4,028.1萬、5,926萬及1.18億元人民幣。

截至2022年12月底，綠源集團內地經銷商數量為1,236個，銷售點數量逾9,800個，而電動兩輪車年產能約達330萬輛，目前在浙江、山東及廣西設有三個生產基地。
 

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記者：張以正

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